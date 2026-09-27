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3596974396968, Sinclar, Bob, Western Dream виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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3596974396968, Sinclar, Bob, Western Dream виниловая пластинка

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3596974396968, Sinclar, Bob, Western Dream виниловая пластинка - фото 1
3596974396968, Sinclar, Bob, Western Dream виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Western Dream
Жанр
Dance
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 3596974396968, Sinclar, Bob, Western Dream виниловая пластинка - фото 1
  • 3596974396968, Sinclar, Bob, Western Dream виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665632
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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3596974396968, Sinclar, Bob, Western Dream виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Yellow Productions
Barcode
[3596974396968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Western Dream
Жанр
Dance
Трек-лист
Love Generation (Club Mix), Tennessee, Everybody Movin, World, Hold On (Club Mix), Miss Me, For You, Sing My Song, In The Name Of Love, Amora, Amor, Rock This Party (Everybody Dance Now), Shining From Heaven, Give A Lil Love
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 3596974396968, Sinclar, Bob, Western Dream виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Bob Sinclar / Western Dream (2LP) - это прекрасная возможность обогатить свою музыкальную коллекцию. Альбом представлен на двух пластинках, что позволяет насладиться длительным звучанием и глубиной музыкального опыта. Альбом Western Dream от Боба Синклара представляет собой уникальное сочетание электронной и танцевальной музыки. Композиции наполнены позитивной энергией, заразительными мелодиями и неповторимыми ритмами. В каждом треке можно почувствовать тонкость и профессионализм автора, а также его стремление подарить слушателям удивительное звуковое путешествие. Купить виниловую пластинку Bob Sinclar / Western Dream (2LP) - это отличная возможность погрузиться в мир электронной музыки и насладиться яркими композициями Боба Синклара. Не упустите шанс приобрести этот альбом и ощутить всю силу и волшебство его звука!

Отзывы о товаре 3596974396968, Sinclar, Bob, Western Dream виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Yellow Productions
Barcode
[3596974396968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Western Dream
Жанр
Dance
Трек-лист
Love Generation (Club Mix), Tennessee, Everybody Movin, World, Hold On (Club Mix), Miss Me, For You, Sing My Song, In The Name Of Love, Amora, Amor, Rock This Party (Everybody Dance Now), Shining From Heaven, Give A Lil Love
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Купить виниловую пластинку Bob Sinclar / Western Dream (2LP) - это прекрасная возможность обогатить свою музыкальную коллекцию. Альбом представлен на двух пластинках, что позволяет насладиться длительным звучанием и глубиной музыкального опыта. Альбом Western Dream от Боба Синклара представляет собой уникальное сочетание электронной и танцевальной музыки. Композиции наполнены позитивной энергией, заразительными мелодиями и неповторимыми ритмами. В каждом треке можно почувствовать тонкость и профессионализм автора, а также его стремление подарить слушателям удивительное звуковое путешествие. Купить виниловую пластинку Bob Sinclar / Western Dream (2LP) - это отличная возможность погрузиться в мир электронной музыки и насладиться яркими композициями Боба Синклара. Не упустите шанс приобрести этот альбом и ощутить всю силу и волшебство его звука!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


3596974396968, Sinclar, Bob, Western Dream виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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