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Horace Silver - Blowin' The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Horace Silver - Blowin' The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка

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Horace Silver - Blowin&#039; The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка - фото 1
Horace Silver - Blowin&#039; The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка - фото 2
Horace Silver - Blowin&#039; The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка - фото 3
Horace Silver - Blowin&#039; The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка - фото 4
Horace Silver - Blowin&#039; The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Horace Silver
Альбом (сингл)
Blowin The Blues Away
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Horace Silver - Blowin&#039; The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка - фото 1
  • Horace Silver - Blowin&#039; The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка - фото 2
  • Horace Silver - Blowin&#039; The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка - фото 3
  • Horace Silver - Blowin&#039; The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка - фото 4
  • Horace Silver - Blowin&#039; The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642897
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Horace Silver - Blowin' The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602455236586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Horace Silver
Альбом (сингл)
Blowin The Blues Away
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Horace Silver - Blowin' The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка

Blowin the Blues Away — альбом джазового пианиста Хораса Сильвера, выпущенный на лейбле Blue Note в 1959 году и включающий выступления Сильвера с Блю Митчеллом, Джуниором Куком, Юджином Тейлором и Луи Хейсом. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в серии Blue Note Classic Vinyl. Пианист Хорас Сильвер считается человеком, который ввел в джаз стиль игры, известный как фанк. И на своем хардбоповом альбоме Blowin The Blues Away, записанном в 1959 году, он дает несколько ярких примеров этого. Этот альбом является классическим еще и потому, что Сильвер впервые представил на нем два своих самых известных произведения: замечательную балладу Peace и похожий на госпел номер Sister Sadie. Виниловое издание Blue Note Classic: стерео, полностью аналоговое, отмастерено Кевином Греем с оригинальных мастер-лент, отпрессовано на 180-граммовом виниле компанией Optimal.

Отзывы о товаре Horace Silver - Blowin' The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602455236586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Horace Silver
Альбом (сингл)
Blowin The Blues Away
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Blowin the Blues Away — альбом джазового пианиста Хораса Сильвера, выпущенный на лейбле Blue Note в 1959 году и включающий выступления Сильвера с Блю Митчеллом, Джуниором Куком, Юджином Тейлором и Луи Хейсом. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в серии Blue Note Classic Vinyl. Пианист Хорас Сильвер считается человеком, который ввел в джаз стиль игры, известный как фанк. И на своем хардбоповом альбоме Blowin The Blues Away, записанном в 1959 году, он дает несколько ярких примеров этого. Этот альбом является классическим еще и потому, что Сильвер впервые представил на нем два своих самых известных произведения: замечательную балладу Peace и похожий на госпел номер Sister Sadie. Виниловое издание Blue Note Classic: стерео, полностью аналоговое, отмастерено Кевином Греем с оригинальных мастер-лент, отпрессовано на 180-граммовом виниле компанией Optimal.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Horace Silver - Blowin' The Blues Away (0602455236586) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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