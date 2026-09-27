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Bob Sinclar - Champ Elysees (3596974396869) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Sinclar - Champ Elysees (3596974396869) виниловая пластинка

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Bob Sinclar - Champ Elysees (3596974396869) виниловая пластинка - фото 1
Bob Sinclar - Champ Elysees (3596974396869) виниловая пластинка - фото 2
Bob Sinclar - Champ Elysees (3596974396869) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Champs-Elysees
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bob Sinclar - Champ Elysees (3596974396869) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Sinclar - Champ Elysees (3596974396869) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Sinclar - Champ Elysees (3596974396869) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665629
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bob Sinclar - Champ Elysees (3596974396869) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974396869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Champs-Elysees
Трек-лист
Champs Elysees Theme, I Feel For You, Got To Be Free, Strip Tease, Life, Save Our Soul, Freedom, Phasing s, Ich Rocke, Darlin
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Sinclar - Champ Elysees (3596974396869) виниловая пластинка

Откройте для себя заново культовый хаус-альбом Боба Синклера, одного из величайших продюсеров French Touch, на двойном виниле. С мировыми хитами «I Feel For You» и «Save Our Soul».

Отзывы о товаре Bob Sinclar - Champ Elysees (3596974396869) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974396869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Champs-Elysees
Трек-лист
Champs Elysees Theme, I Feel For You, Got To Be Free, Strip Tease, Life, Save Our Soul, Freedom, Phasing s, Ich Rocke, Darlin
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Откройте для себя заново культовый хаус-альбом Боба Синклера, одного из величайших продюсеров French Touch, на двойном виниле. С мировыми хитами «I Feel For You» и «Save Our Soul».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Sinclar - Champ Elysees (3596974396869) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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