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Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка

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Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка - фото 1
Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка - фото 2
Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка - фото 3
Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка - фото 4
Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка - фото 1
  • Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка - фото 2
  • Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка - фото 3
  • Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка - фото 4
  • Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665602
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dizzy, Osaka, Part Time Psycho, High Dive, I know Nothing, Once Upon A Time, Colorful, Trampoline, No Other Way, Wish We Had Longer, Visible Woman, Six In The Morning, High Dive

Отзывы о товаре Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dizzy, Osaka, Part Time Psycho, High Dive, I know Nothing, Once Upon A Time, Colorful, Trampoline, No Other Way, Wish We Had Longer, Visible Woman, Six In The Morning, High Dive
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shaed - High Dive (0842812145735) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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