Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Muse / Absolution - прекрасное музыкальное произведение, изданное в честь двадцатилетия альбома, представленное в формате серебристого и прозрачного винила на пяти пластинках. Альбом Absolution от группы Muse - настоящий шедевр, который завоевал сердца миллионов фанатов по всему миру. Каждая композиция этого альбома несет в себе потрясающую энергетику и эмоциональную глубину, приковывая внимание слушателя с первых нот и не отпуская до самого конца. Стильная смесь альтернативного рока, электроники и прогрессивной музыки создает неповторимый звуковой ландшафт, который заставляет переживать и мечтать вместе с каждой композицией. Эта виниловая пластинка в формате серебристого и прозрачного винила — настоящая находка для коллекционеров и поклонников группы Muse. Красивый дизайн и необычный цветовой оттенок винила создают неповторимый эстетический образ и делают эту пластинку по-настоящему уникальной.
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Теги товара: Поп-музыка, Indie
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Indie
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