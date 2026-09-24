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Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.1
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 130 руб. 
Начислим 526 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718228
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Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка
18 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.1
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Делай Физзарядку (39-й Круг), По-Прежнему Вдвоем (Капюшон), Музыканты (В Воскресный День), Тоска, Кто Не Успел, Тот Опоздал, Почему Мы Пьем Вино?, На Пляже (Плещет Волна), Телефон, Берега, Теряю Тебя, Спортлото, Проявленные Лица, Мама, Я Попал В Беду, Мама Купила Мне Гитару, Ливень, Пусть Играет Музыка, В Поисках Света, Голос, Кикимора, Мне Стены Говорят, Огонь (Обойдет Стороной Суета), Еще Вчера, Динамик (Инструментал), Пароход, Далеко Не Залетай (Воробей), Сегодня В Нашем Клубе, Коломбина, Кто
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка

Лимитированный бокс номерных альбомов Владимира Кузьмина на цветном виниле. Издание стилизовано под кожу с золотым теснением.

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.1
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Делай Физзарядку (39-й Круг), По-Прежнему Вдвоем (Капюшон), Музыканты (В Воскресный День), Тоска, Кто Не Успел, Тот Опоздал, Почему Мы Пьем Вино?, На Пляже (Плещет Волна), Телефон, Берега, Теряю Тебя, Спортлото, Проявленные Лица, Мама, Я Попал В Беду, Мама Купила Мне Гитару, Ливень, Пусть Играет Музыка, В Поисках Света, Голос, Кикимора, Мне Стены Говорят, Огонь (Обойдет Стороной Суета), Еще Вчера, Динамик (Инструментал), Пароход, Далеко Не Залетай (Воробей), Сегодня В Нашем Клубе, Коломбина, Кто
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Описание
Лимитированный бокс номерных альбомов Владимира Кузьмина на цветном виниле. Издание стилизовано под кожу с золотым теснением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 18130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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