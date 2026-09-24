Описание товара Кирпичи - Кирпичи тяжелы (4660275009069) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание на виниле первого студийного альбома петербургской группы Кирпичи – «Кирпичи тяжелы», выпущенного в 1996 году. Издание на цветном виниле.. «Кирпичи тяжелы» – альбом, ознаменовавший начало истории одной из главных российских хардкор-групп второй половины 1990-х - начала 2000-х годов. Пластинка получила множество положительных рецензий, принесла коллективу первую популярность у слушателей и признание среди большого количества известных музыкантов. На альбоме «Кирпичи тяжелы» группа (первое время носившая название Bricks Are Heavy) полностью отошла от идеи написания текстов на английском и перешла к созданию музыки на русском языке. Одна из главных песен с альбома – «Байка» (первоначальное название – «Biker») стала первым крупным хитом Кирпичей. Также именно на этот трек коллектив снял свой дебютный видеоклип. В 1996 году Кирпичи сыграли концерт в студии на Шаболовке, впервые представив песни с нового альбома широкой аудитории в рамках телепередачи Программа “А”». «Кирпичи тяжелы» – смесь фанка и хардкора, приправленная фирменными ироничными текстами фронтмена группы Васи Васина. В записи альбома приняли участие Вася Васин (гитара, вокал), Даниил Смирнов (бас, бэк-вокал) и Евгений Назаров (барабаны, бэк-вокал).Ремастированное переиздание на виниле первого студийного альбома петербургской группы Кирпичи – «Кирпичи тяжелы», выпущенного в 1996 году. Издание на цветном виниле.. «Кирпичи тяжелы» – альбом, ознаменовавший начало истории одной из главных российских хардкор-групп второй половины 1990-х - начала 2000-х годов. Пластинка получила множество положительных рецензий, принесла коллективу первую популярность у слушателей и признание среди большого количества известных музыкантов. На альбоме «Кирпичи тяжелы» группа (первое время носившая название Bricks Are Heavy) полностью отошла от идеи написания текстов на английском и перешла к созданию музыки на русском языке. Одна из главных песен с альбома – «Байка» (первоначальное название – «Biker») стала первым крупным хитом Кирпичей. Также именно на этот трек коллектив снял свой дебютный видеоклип. В 1996 году Кирпичи сыграли концерт в студии на Шаболовке, впервые представив песни с нового альбома широкой аудитории в рамках телепередачи Программа “А”». «Кирпичи тяжелы» – смесь фанка и хардкора, приправленная фирменными ироничными текстами фронтмена группы Васи Васина. В записи альбома приняли участие Вася Васин (гитара, вокал), Даниил Смирнов (бас, бэк-вокал) и Евгений Назаров (барабаны, бэк-вокал).