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Thelonious Monk - Thelonious Monk Trio (0888072351264) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thelonious Monk - Thelonious Monk Trio (0888072351264) виниловая пластинка

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Thelonious Monk - Thelonious Monk Trio (0888072351264) виниловая пластинка - фото 1
Thelonious Monk - Thelonious Monk Trio (0888072351264) виниловая пластинка - фото 2
Thelonious Monk - Thelonious Monk Trio (0888072351264) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Thelonious Monk - Thelonious Monk Trio (0888072351264) виниловая пластинка - фото 1
  • Thelonious Monk - Thelonious Monk Trio (0888072351264) виниловая пластинка - фото 2
  • Thelonious Monk - Thelonious Monk Trio (0888072351264) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665554
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Thelonious Monk - Thelonious Monk Trio (0888072351264) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thelonious Monk - Thelonious Monk Trio (0888072351264) виниловая пластинка

«Thelonious Monk Trio» - сборник авторской оригинальной музыки композитора, выпущенный в 1954 году, который впоследствии не раз переиздавался, меняя последовательность треков и их количество. Этот альбом считается первым студийным собранием от гения джаза Телониуса Монка. Виниловое издание состоит из 10 оригинальных композиций. Телониус Монк – американский джазовый пианист, композитор и родоначальник бибопа. До сих пор считается одним из гигантов музыкального мира. Авангардист и новатор, этот музыкальный гений всегда придерживался собственного стиля музыки. За свою творческую деятельность выпустил 40 студийных альбомов.

Отзывы о товаре Thelonious Monk - Thelonious Monk Trio (0888072351264) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
«Thelonious Monk Trio» - сборник авторской оригинальной музыки композитора, выпущенный в 1954 году, который впоследствии не раз переиздавался, меняя последовательность треков и их количество. Этот альбом считается первым студийным собранием от гения джаза Телониуса Монка. Виниловое издание состоит из 10 оригинальных композиций. Телониус Монк – американский джазовый пианист, композитор и родоначальник бибопа. До сих пор считается одним из гигантов музыкального мира. Авангардист и новатор, этот музыкальный гений всегда придерживался собственного стиля музыки. За свою творческую деятельность выпустил 40 студийных альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thelonious Monk - Thelonious Monk Trio (0888072351264) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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