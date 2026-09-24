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Modern Jazz Quartet - Fontessa (Analogue) (4260019715456) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Modern Jazz Quartet - Fontessa (Analogue) (4260019715456) виниловая пластинка

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Modern Jazz Quartet - Fontessa (Analogue) (4260019715456) виниловая пластинка - фото 1
Modern Jazz Quartet - Fontessa (Analogue) (4260019715456) виниловая пластинка - фото 2
Modern Jazz Quartet - Fontessa (Analogue) (4260019715456) виниловая пластинка - фото 3
Modern Jazz Quartet - Fontessa (Analogue) (4260019715456) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Modern Jazz Quartet
Альбом (сингл)
Fontessa
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Modern Jazz Quartet - Fontessa (Analogue) (4260019715456) виниловая пластинка - фото 1
  • Modern Jazz Quartet - Fontessa (Analogue) (4260019715456) виниловая пластинка - фото 2
  • Modern Jazz Quartet - Fontessa (Analogue) (4260019715456) виниловая пластинка - фото 3
  • Modern Jazz Quartet - Fontessa (Analogue) (4260019715456) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665547
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Modern Jazz Quartet - Fontessa (Analogue) (4260019715456) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715456]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Modern Jazz Quartet
Альбом (сингл)
Fontessa
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Versailles (Porte De Versailles), Angel Eyes, Fontessa, Over The Rainbow, Bluesology, Willow Weep For Me, Woodyn You
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Modern Jazz Quartet - Fontessa (Analogue) (4260019715456) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Versailles (Porte De Versailles), Angel Eyes, Fontessa, Over The Rainbow, Bluesology, Willow Weep For Me, Woodyn You

Отзывы о товаре Modern Jazz Quartet - Fontessa (Analogue) (4260019715456) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715456]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Modern Jazz Quartet
Альбом (сингл)
Fontessa
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Versailles (Porte De Versailles), Angel Eyes, Fontessa, Over The Rainbow, Bluesology, Willow Weep For Me, Woodyn You
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Versailles (Porte De Versailles), Angel Eyes, Fontessa, Over The Rainbow, Bluesology, Willow Weep For Me, Woodyn You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Modern Jazz Quartet - Fontessa (Analogue) (4260019715456) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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