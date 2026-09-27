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U.D.O. - Thunderball (coloured) (0884860571913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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U.D.O. - Thunderball (coloured) (0884860571913) виниловая пластинка

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0884860571913, Виниловая пластинка U.D.O., Thunderball (coloured) - фото 1
0884860571913, Виниловая пластинка U.D.O., Thunderball (coloured) - фото 2
0884860571913, Виниловая пластинка U.D.O., Thunderball (coloured) - фото 3
0884860571913, Виниловая пластинка U.D.O., Thunderball (coloured) - фото 4
0884860571913, Виниловая пластинка U.D.O., Thunderball (coloured) - фото 5
0884860571913, Виниловая пластинка U.D.O., Thunderball (coloured) - фото 6
0884860571913, Виниловая пластинка U.D.O., Thunderball (coloured) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0884860571913, Виниловая пластинка U.D.O., Thunderball (coloured) - фото 1
  • 0884860571913, Виниловая пластинка U.D.O., Thunderball (coloured) - фото 2
  • 0884860571913, Виниловая пластинка U.D.O., Thunderball (coloured) - фото 3
  • 0884860571913, Виниловая пластинка U.D.O., Thunderball (coloured) - фото 4
  • 0884860571913, Виниловая пластинка U.D.O., Thunderball (coloured) - фото 5
  • 0884860571913, Виниловая пластинка U.D.O., Thunderball (coloured) - фото 6
  • 0884860571913, Виниловая пластинка U.D.O., Thunderball (coloured) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665457
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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U.D.O. - Thunderball (coloured) (0884860571913) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U.D.O. - Thunderball (coloured) (0884860571913) виниловая пластинка

Thunderball — девятый студийный альбом немецкой хэви-метал группы U.D.O., выпущенный в 2004 году. Лимитированное издание на красном виниле.. Альбом включает песню Trainride in Russia (с подзаголовком «Poezd Po Rossii»), посвященную гастролям группы в России. Долгожданное переиздание альбомов немецкой группы U.D.O. на виниле. Эта классика хэви-метал наконец-то доступна снова!

Отзывы о товаре U.D.O. - Thunderball (coloured) (0884860571913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Thunderball — девятый студийный альбом немецкой хэви-метал группы U.D.O., выпущенный в 2004 году. Лимитированное издание на красном виниле.. Альбом включает песню Trainride in Russia (с подзаголовком «Poezd Po Rossii»), посвященную гастролям группы в России. Долгожданное переиздание альбомов немецкой группы U.D.O. на виниле. Эта классика хэви-метал наконец-то доступна снова!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


U.D.O. - Thunderball (coloured) (0884860571913) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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