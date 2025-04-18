Top.Mail.Ru
The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
LET IT BE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599097
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507138653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
LET IT BE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Two Of Us, Dig A Pony, Across The Universe, I Me Mine, Dig It, Let It Be, Maggie Mae, I’ve Got A Feeling, One After 909, The Long And Winding Road, For You Blue, Get Back
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Two Of Us, Dig A Pony, Across The Universe, I Me Mine, Dig It, Let It Be, Maggie Mae, I’ve Got A Feeling, One After 909, The Long And Winding Road, For You Blue, Get Back



Теги товара: The Beatles, Поп-музыка

Отзывы о товаре The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Степан Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный винил, упаковали бережно и быстро доехало! Качество звука на высоте, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Есть у меня оригинал, британец в коробке, есть британец цветной, 70-какого-то года. Есть японец, тёмно-красный, первый, и австралиец прозрачный. Да, я ку-ку. Эта пластинка в коллекции нужна, она вскрывает некоторые подробности, не лишние. Если не в коллекцию - вопрос денег. как единственную - я бы взял и не жалел.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507138653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
LET IT BE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Two Of Us, Dig A Pony, Across The Universe, I Me Mine, Dig It, Let It Be, Maggie Mae, I’ve Got A Feeling, One After 909, The Long And Winding Road, For You Blue, Get Back
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Two Of Us, Dig A Pony, Across The Universe, I Me Mine, Dig It, Let It Be, Maggie Mae, I’ve Got A Feeling, One After 909, The Long And Winding Road, For You Blue, Get Back


Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Степан Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный винил, упаковали бережно и быстро доехало! Качество звука на высоте, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Есть у меня оригинал, британец в коробке, есть британец цветной, 70-какого-то года. Есть японец, тёмно-красный, первый, и австралиец прозрачный. Да, я ку-ку. Эта пластинка в коллекции нужна, она вскрывает некоторые подробности, не лишние. Если не в коллекцию - вопрос денег. как единственную - я бы взял и не жалел.


The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...