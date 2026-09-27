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The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка

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The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
TANGOS FROM BUENOS AIRES - PIAZZOLLA, GARDEL, SALGAN, GINASTERA, RESTA
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587683
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0602445599691]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
TANGOS FROM BUENOS AIRES - PIAZZOLLA, GARDEL, SALGAN, GINASTERA, RESTA
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка

0602445599691, Виниловая Пластинка Beatles, The, Revolver Special Edition



Теги товара: The Beatles

Отзывы о товаре The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0602445599691]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
TANGOS FROM BUENOS AIRES - PIAZZOLLA, GARDEL, SALGAN, GINASTERA, RESTA
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
0602445599691, Виниловая Пластинка Beatles, The, Revolver Special Edition


Теги товара: The Beatles
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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