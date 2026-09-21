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Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка

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Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 2
Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 3
Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 4
Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 5
Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 6
Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 7
Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 8
Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 9
Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 10
Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 11
Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Ace Of Spades
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 2
  • Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 3
  • Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 4
  • Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 5
  • Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 6
  • Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 7
  • Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 8
  • Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 9
  • Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 10
  • Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 11
  • Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707230
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Характеристики

Бренд
Sanctuary Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sanctuary Records
Barcode
[4099964126914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Ace Of Spades
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ace Of Spades, Love Me Like A Reptile, Shoot You In The Back, Live To Win, Fast And Loose (We Are) The Road Crew, Fire, Fire, Jailbait, Dance, Bite The Bullet, The Chase Is Better Than The Catch, The Hammer
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fifty Years Louder
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Норвегия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка

Ace of Spades — четвёртый студийный альбом британской хеви-метал-группы Mot?rhead, выпущенный 8 ноября 1980 года. Альбом занял 29-ю позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock. Издание на цветном виниле к 50-летию Mot?rhead, Half Speed ??Master. Ace of Spades был поистине легендарным, новаторским образцом совершенства хард-рока. Он поразил поколения поклонников музыки своими сокрушительными риффами, оглушительной громкостью и неукротимой скоростью и стилем. Это была пластинка, которая раздвинула границы и навсегда изменила музыкальный ландшафт. В честь 50-летия одной из величайших и самых влиятельных хард-роковых групп всех времен этот классический альбом теперь доступен на цветном виниле с мастера на половинной скорости, созданного с оригинальных лент. В издание включен постер.

Отзывы о товаре Motorhead - Ace Of Spades (coloured) (4099964126914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sanctuary Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sanctuary Records
Barcode
[4099964126914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Ace Of Spades
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ace Of Spades, Love Me Like A Reptile, Shoot You In The Back, Live To Win, Fast And Loose (We Are) The Road Crew, Fire, Fire, Jailbait, Dance, Bite The Bullet, The Chase Is Better Than The Catch, The Hammer
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fifty Years Louder
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Норвегия
Описание
Ace of Spades — четвёртый студийный альбом британской хеви-метал-группы Mot?rhead, выпущенный 8 ноября 1980 года. Альбом занял 29-ю позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock. Издание на цветном виниле к 50-летию Mot?rhead, Half Speed ??Master. Ace of Spades был поистине легендарным, новаторским образцом совершенства хард-рока. Он поразил поколения поклонников музыки своими сокрушительными риффами, оглушительной громкостью и неукротимой скоростью и стилем. Это была пластинка, которая раздвинула границы и навсегда изменила музыкальный ландшафт. В честь 50-летия одной из величайших и самых влиятельных хард-роковых групп всех времен этот классический альбом теперь доступен на цветном виниле с мастера на половинной скорости, созданного с оригинальных лент. В издание включен постер.
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Отзывы


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