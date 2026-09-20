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0727361489915, Threshold, Dividing Lines виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0727361489915, Threshold, Dividing Lines виниловая пластинка

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0727361489915, Threshold, Dividing Lines виниловая пластинка - фото 1
0727361489915, Threshold, Dividing Lines виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Threshold
Альбом (сингл)
Dividing Lines
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0727361489915, Threshold, Dividing Lines виниловая пластинка - фото 1
  • 0727361489915, Threshold, Dividing Lines виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665441
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361489915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Threshold
Альбом (сингл)
Dividing Lines
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Haunted, Hall Of Echoes, Let It Burn, Silenced, The Domino Effect, Complex, King Of Nothing, Lost Along The Way, Run, Defence Condition
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0727361489915, Threshold, Dividing Lines виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий музыкальный мир с альбомом Dividing Lines от группы Threshold на двойной виниловой пластинке. Этот альбом обещает вам невероятное звуковое путешествие, наполненное эпическими мелодиями и мощными аранжировками. Каждая песня на этой пластинке - это как отдельная глава в истории, раскрывающая перед вами новые грани музыкального искусства. Каждый аккорд и каждая нота создают неповторимую атмосферу, которая заставляет ваше сердце биться в унисон с ритмом музыки. Купить виниловую пластинку Threshold / Dividing Lines - значит обрести возможность погрузиться в мир удивительных звуков, которые переносят вас в другое измерение музыкального вдохновения.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре 0727361489915, Threshold, Dividing Lines виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361489915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Threshold
Альбом (сингл)
Dividing Lines
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Haunted, Hall Of Echoes, Let It Burn, Silenced, The Domino Effect, Complex, King Of Nothing, Lost Along The Way, Run, Defence Condition
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в захватывающий музыкальный мир с альбомом Dividing Lines от группы Threshold на двойной виниловой пластинке. Этот альбом обещает вам невероятное звуковое путешествие, наполненное эпическими мелодиями и мощными аранжировками. Каждая песня на этой пластинке - это как отдельная глава в истории, раскрывающая перед вами новые грани музыкального искусства. Каждый аккорд и каждая нота создают неповторимую атмосферу, которая заставляет ваше сердце биться в унисон с ритмом музыки. Купить виниловую пластинку Threshold / Dividing Lines - значит обрести возможность погрузиться в мир удивительных звуков, которые переносят вас в другое измерение музыкального вдохновения.


Теги товара: Progressive Rock
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