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Fausto Papetti - 27a Raccolta (picture) (0196588653810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fausto Papetti - 27a Raccolta (picture) (0196588653810) виниловая пластинка

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Fausto Papetti - 27a Raccolta (picture) (0196588653810) виниловая пластинка - фото 1
Fausto Papetti - 27a Raccolta (picture) (0196588653810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fausto Papetti
Альбом (сингл)
27^ Raccolta
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fausto Papetti - 27a Raccolta (picture) (0196588653810) виниловая пластинка - фото 1
  • Fausto Papetti - 27a Raccolta (picture) (0196588653810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665336
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588653810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fausto Papetti
Альбом (сингл)
27^ Raccolta
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Lovers, I Love America, Einsamer Hirte, Night Train, Medley from Grease, Love Is in the Air, Ancora ancora ancora, Miss you, Li?, Orange, Are You Lonesome Tonight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
пакет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fausto Papetti - 27a Raccolta (picture) (0196588653810) виниловая пластинка

Переиздание одного из знаменитых сборников великого саксофониста Фаусто Папетти, первоначально выпущенного в 1979 году. Издание на picture виниле. Джазовый музыкант по образованию, Папетти стал широко известен благодаря инструментальным каверам на некоторые из самых известных поп- и джазовых песен. Он достиг пика своей популярности в 1960-70-х годах.

Отзывы о товаре Fausto Papetti - 27a Raccolta (picture) (0196588653810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588653810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fausto Papetti
Альбом (сингл)
27^ Raccolta
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Lovers, I Love America, Einsamer Hirte, Night Train, Medley from Grease, Love Is in the Air, Ancora ancora ancora, Miss you, Li?, Orange, Are You Lonesome Tonight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
пакет
Описание
Переиздание одного из знаменитых сборников великого саксофониста Фаусто Папетти, первоначально выпущенного в 1979 году. Издание на picture виниле. Джазовый музыкант по образованию, Папетти стал широко известен благодаря инструментальным каверам на некоторые из самых известных поп- и джазовых песен. Он достиг пика своей популярности в 1960-70-х годах.
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