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5060149622940, Komolafe, Dadisi, Hassan's Walk (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5060149622940, Komolafe, Dadisi, Hassan's Walk (Analogue) виниловая пластинка

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5060149622940, Виниловая пластинка Komolafe, Dadisi, Hassan&#039;s Walk (Analogue) - фото 1
5060149622940, Виниловая пластинка Komolafe, Dadisi, Hassan&#039;s Walk (Analogue) - фото 2
5060149622940, Виниловая пластинка Komolafe, Dadisi, Hassan&#039;s Walk (Analogue) - фото 3
5060149622940, Виниловая пластинка Komolafe, Dadisi, Hassan&#039;s Walk (Analogue) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5060149622940, Виниловая пластинка Komolafe, Dadisi, Hassan&#039;s Walk (Analogue) - фото 1
  • 5060149622940, Виниловая пластинка Komolafe, Dadisi, Hassan&#039;s Walk (Analogue) - фото 2
  • 5060149622940, Виниловая пластинка Komolafe, Dadisi, Hassan&#039;s Walk (Analogue) - фото 3
  • 5060149622940, Виниловая пластинка Komolafe, Dadisi, Hassan&#039;s Walk (Analogue) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665234
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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5060149622940, Komolafe, Dadisi, Hassan's Walk (Analogue) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060149622940, Komolafe, Dadisi, Hassan's Walk (Analogue) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу фанкового джаза с виниловой пластинкой Dadisi Komolafe / Hassans Walk. Этот альбом (1LP) является настоящим произведением искусства, которое поражает своим глубоким звучанием и душевными мелодиями. Музыка Дадиси Комолафе на этой пластинке увлекает своей яркостью и оригинальностью. Каждая композиция, исполненная на этом альбоме, перенесет вас в мир музыкальной экспрессивности и несравненного звучания. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Dadisi Komolafe / Hassans Walk и погрузиться в гармонию фанка и джаза. Этот альбом станет настоящим украшением вашей коллекции пластинок и подарит вам множество музыкальных впечатлений.

Отзывы о товаре 5060149622940, Komolafe, Dadisi, Hassan's Walk (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Погрузитесь в атмосферу фанкового джаза с виниловой пластинкой Dadisi Komolafe / Hassans Walk. Этот альбом (1LP) является настоящим произведением искусства, которое поражает своим глубоким звучанием и душевными мелодиями. Музыка Дадиси Комолафе на этой пластинке увлекает своей яркостью и оригинальностью. Каждая композиция, исполненная на этом альбоме, перенесет вас в мир музыкальной экспрессивности и несравненного звучания. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Dadisi Komolafe / Hassans Walk и погрузиться в гармонию фанка и джаза. Этот альбом станет настоящим украшением вашей коллекции пластинок и подарит вам множество музыкальных впечатлений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5060149622940, Komolafe, Dadisi, Hassan's Walk (Analogue) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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