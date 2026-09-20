Kit Downes & Petter Eldh - Vermillion (0602438850037) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kit Downes & Petter Eldh - Vermillion (0602438850037) виниловая пластинка
Новый альбом британского джазового пианиста Кита Даунса. Кит Даунс объединяет свои силы с давними партнерами Петтером Эльдом на басу и Джеймсом Мэддреном на барабанах для создания тщательно подобранной программы фортепианного трио, в которой в равной мере сочетаются нежный лиризм и смелые творческие взрывы. Даунс, чей предыдущийальбом на ECM, Dreamlife of Debris, был назван журналом BBC Music «произведением потусторонней красоты», представляет некоторые из своих самых комплементарных произведений на сегодняшний день для Vermillion. Изобилующее тонкими поворотами, трио предлагает свой идиосинкразический подход к формату фортепианного трио, создавая неожиданные гармонические изменения и оживляя ритмические вспышки, воплощая различные музыкальные формы. Записанная в Auditorio Stelio Molo в Лугано, эта трехчастная композиция представляет собой уникальный дизайн этой инструментовки в четком взаимодействии и создает в процессе глубокое исследование широкого музыкального воображения Кита Даунса.
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