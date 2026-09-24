Garbage - Garbage (4050538674583) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Garbage - Garbage (4050538674583) виниловая пластинка
Garbage - дебютный альбом одноименный группы, вышедший в 1995 году. Альбом занял высокие позиции в чартах по обе стороны Атлантики, добился мультиплатинового статуса по суммам продаж, а за песню Stupid Girl вышедшую на альбоме и на сингле, группа Garbage была номинирована на премию Грэмми. Переиздание 2021 года на двойном черном 180-гр виниле. Garbage - британско-американская рок-группа, сформированная в городе Мэдисон в 1994 году. В состав группы входят шотландская певица Ширли Мэнсон (вокал, гитара, клавишные) и американские музыканты Стив Маркер (гитара, клавишные), Дюк Эриксон (бас-гитара, клавишные, гитара, перкуссия) и Бутч Виг (ударные, перкуссия). Коллектив стал известен своим необычным звучанием, выразительным вокалом солистки, а также инновационными средствами обработки звука. Garbage являются одной из наиболее успешных рок-групп 1990-х годов. Всего в мире продано более 17 миллионов экземпляров альбомов Garbage.
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