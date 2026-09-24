Top.Mail.Ru
Garbage - Garbage (4050538674583) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Garbage - Garbage (4050538674583) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 1
4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 2
4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 3
4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 4
4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 5
4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 6
4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 7
4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 8
4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 1
  • 4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 2
  • 4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 3
  • 4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 4
  • 4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 5
  • 4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 6
  • 4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 7
  • 4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 8
  • 4050538674583, Виниловая пластинка Garbage, Garbage - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665078
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Garbage - Garbage (4050538674583) виниловая пластинка

Garbage - дебютный альбом одноименный группы, вышедший в 1995 году. Альбом занял высокие позиции в чартах по обе стороны Атлантики, добился мультиплатинового статуса по суммам продаж, а за песню Stupid Girl вышедшую на альбоме и на сингле, группа Garbage была номинирована на премию Грэмми. Переиздание 2021 года на двойном черном 180-гр виниле. Garbage - британско-американская рок-группа, сформированная в городе Мэдисон в 1994 году. В состав группы входят шотландская певица Ширли Мэнсон (вокал, гитара, клавишные) и американские музыканты Стив Маркер (гитара, клавишные), Дюк Эриксон (бас-гитара, клавишные, гитара, перкуссия) и Бутч Виг (ударные, перкуссия). Коллектив стал известен своим необычным звучанием, выразительным вокалом солистки, а также инновационными средствами обработки звука. Garbage являются одной из наиболее успешных рок-групп 1990-х годов. Всего в мире продано более 17 миллионов экземпляров альбомов Garbage.

Отзывы о товаре Garbage - Garbage (4050538674583) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Garbage - дебютный альбом одноименный группы, вышедший в 1995 году. Альбом занял высокие позиции в чартах по обе стороны Атлантики, добился мультиплатинового статуса по суммам продаж, а за песню Stupid Girl вышедшую на альбоме и на сингле, группа Garbage была номинирована на премию Грэмми. Переиздание 2021 года на двойном черном 180-гр виниле. Garbage - британско-американская рок-группа, сформированная в городе Мэдисон в 1994 году. В состав группы входят шотландская певица Ширли Мэнсон (вокал, гитара, клавишные) и американские музыканты Стив Маркер (гитара, клавишные), Дюк Эриксон (бас-гитара, клавишные, гитара, перкуссия) и Бутч Виг (ударные, перкуссия). Коллектив стал известен своим необычным звучанием, выразительным вокалом солистки, а также инновационными средствами обработки звука. Garbage являются одной из наиболее успешных рок-групп 1990-х годов. Всего в мире продано более 17 миллионов экземпляров альбомов Garbage.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Garbage - Garbage (4050538674583) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...