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0191404117613, BadBadNotGood, Talk Memory виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0191404117613, BadBadNotGood, Talk Memory виниловая пластинка

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0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 1
0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 2
0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 3
0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 4
0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 5
0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 6
0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 7
0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 8
0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 9
0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 10
0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 11
0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 12
0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 13
0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 1
  • 0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 2
  • 0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 3
  • 0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 4
  • 0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 5
  • 0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 6
  • 0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 7
  • 0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 8
  • 0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 9
  • 0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 10
  • 0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 11
  • 0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 12
  • 0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 13
  • 0191404117613, Виниловая пластинка BadBadNotGood, Talk Memory - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664880
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
0191404117613, BadBadNotGood, Talk Memory виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0191404117613, BadBadNotGood, Talk Memory виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку BadBadNotGood / Talk Memory (2LP) - это отличная возможность погрузиться в мир уникальной и экспериментальной музыки этой талантливой группы. Альбом Talk Memory от BadBadNotGood является настоящим шедевром современной джазовой музыки. Каждая композиция смешивает различные стили и жанры, создавая потрясающую симфонию звуков и эмоций. Виниловая пластинка BadBadNotGood / Talk Memory (2LP) предлагает полное искушение аутентичным звуком винила, позволяя вам насладиться каждым нюансом музыки. Это идеальный способ окунуться в музыкальное путешествие и ощутить всю его глубину и красоту. Не упустите возможность купить виниловую пластинку BadBadNotGood / Talk Memory (2LP) и добавить этот уникальный альбом в свою коллекцию. Погрузитесь в мир музыки и наслаждайтесь его волшебством!

Отзывы о товаре 0191404117613, BadBadNotGood, Talk Memory виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Купить виниловую пластинку BadBadNotGood / Talk Memory (2LP) - это отличная возможность погрузиться в мир уникальной и экспериментальной музыки этой талантливой группы. Альбом Talk Memory от BadBadNotGood является настоящим шедевром современной джазовой музыки. Каждая композиция смешивает различные стили и жанры, создавая потрясающую симфонию звуков и эмоций. Виниловая пластинка BadBadNotGood / Talk Memory (2LP) предлагает полное искушение аутентичным звуком винила, позволяя вам насладиться каждым нюансом музыки. Это идеальный способ окунуться в музыкальное путешествие и ощутить всю его глубину и красоту. Не упустите возможность купить виниловую пластинку BadBadNotGood / Talk Memory (2LP) и добавить этот уникальный альбом в свою коллекцию. Погрузитесь в мир музыки и наслаждайтесь его волшебством!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0191404117613, BadBadNotGood, Talk Memory виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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