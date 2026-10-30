Миксер BQ MX342 слоновая кость
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб.
В наличии
Код товара: 664567
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Загружаем...
4 870 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х35х23
Вес, кг.
4.07
Описание товара Миксер BQ MX342 слоновая кость
Миксер BQ MX342 с технологией планетарного вращения обеспечивает тщательное и равномерное перемешивание ингредиентов в однородную массу. Чаша из нержавеющей стали не вступает в контакт с продуктами и не выделяет вредные вещества, что помогает предотвратить искажение вкусовых свойств продуктов. Благодаря объему 4.5 л в ней можно готовить крема, соусы, тесто. Поворотный переключатель позволяет установить один из 10 режимов скорости для достижения массы необходимой плотности и консистенции без комков. Прозрачная крышка защищает от разбрызгивания и позволяет контролировать степень готовности. В комплекте с BQ MX342 поставляются лопатка для перемешивания и крюк для теста. Прорезиненные ножки на основании гарантируют устойчивость прибора.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Миксер BQ MX342 с технологией планетарного вращения обеспечивает тщательное и равномерное перемешивание ингредиентов в однородную массу. Чаша из нержавеющей стали не вступает в контакт с продуктами и не выделяет вредные вещества, что помогает предотвратить искажение вкусовых свойств продуктов. Благодаря объему 4.5 л в ней можно готовить крема, соусы, тесто. Поворотный переключатель позволяет установить один из 10 режимов скорости для достижения массы необходимой плотности и консистенции без комков. Прозрачная крышка защищает от разбрызгивания и позволяет контролировать степень готовности. В комплекте с BQ MX342 поставляются лопатка для перемешивания и крюк для теста. Прорезиненные ножки на основании гарантируют устойчивость прибора.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Миксер BQ MX342 слоновая кость - стоимость товара 4870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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