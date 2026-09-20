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Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW) купить с доставкой в Москве
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Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW)

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Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW) - фото 1
Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW) - фото 2
Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW) - фото 3
Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW) - фото 4
Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW) - фото 5
Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW) - фото 6
Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW) - фото 1
  • Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW) - фото 2
  • Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW) - фото 3
  • Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW) - фото 4
  • Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW) - фото 5
  • Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW) - фото 6
  • Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661571
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225x550x506
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
395
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х62х34
Вес, кг.
13.66

Описание товара Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW)

Корпус ADATA XPG BATTLECRUISER II [BATTLECRUISERIIST-BKCWW] в черном цветовом исполнении позиционируется как решение для сборки ПК с игровым потенциалом. Модель в вертикальной ориентацией материнской платы располагает внутренним пространством для монтажа дискретной видеокарты длиной до 395 мм и системы охлаждения центрального процессора высотой до 175 мм. Особенностью дизайна корпуса является интегрированная ARGB-подсветка вентиляторов охлаждения на многоцветных светодиодах. Корпус для геймерского системного блока ADATA XPG BATTLECRUISER II [BATTLECRUISERIIST-BKCWW] оснащается 4 оконными кулерами размером 120 мм для отвода выделяемого компонентами сборки тепла. Пылевой фильтр предотвращает накапливание во внутренних объемах корпуса пыли, затянутой вентиляторами. Для оптимизации рабочей температуры производительного ЦПУ вы сможете смонтировать внутри корпуса СЖО.

Отзывы о товаре Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW)




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225x550x506
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
395
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ADATA XPG BATTLECRUISER II [BATTLECRUISERIIST-BKCWW] в черном цветовом исполнении позиционируется как решение для сборки ПК с игровым потенциалом. Модель в вертикальной ориентацией материнской платы располагает внутренним пространством для монтажа дискретной видеокарты длиной до 395 мм и системы охлаждения центрального процессора высотой до 175 мм. Особенностью дизайна корпуса является интегрированная ARGB-подсветка вентиляторов охлаждения на многоцветных светодиодах. Корпус для геймерского системного блока ADATA XPG BATTLECRUISER II [BATTLECRUISERIIST-BKCWW] оснащается 4 оконными кулерами размером 120 мм для отвода выделяемого компонентами сборки тепла. Пылевой фильтр предотвращает накапливание во внутренних объемах корпуса пыли, затянутой вентиляторами. Для оптимизации рабочей температуры производительного ЦПУ вы сможете смонтировать внутри корпуса СЖО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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