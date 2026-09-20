Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW)
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG BATTLECRUISER II black (BATTLECRUISERIIST-BKCWW)
Корпус ADATA XPG BATTLECRUISER II [BATTLECRUISERIIST-BKCWW] в черном цветовом исполнении позиционируется как решение для сборки ПК с игровым потенциалом. Модель в вертикальной ориентацией материнской платы располагает внутренним пространством для монтажа дискретной видеокарты длиной до 395 мм и системы охлаждения центрального процессора высотой до 175 мм. Особенностью дизайна корпуса является интегрированная ARGB-подсветка вентиляторов охлаждения на многоцветных светодиодах. Корпус для геймерского системного блока ADATA XPG BATTLECRUISER II [BATTLECRUISERIIST-BKCWW] оснащается 4 оконными кулерами размером 120 мм для отвода выделяемого компонентами сборки тепла. Пылевой фильтр предотвращает накапливание во внутренних объемах корпуса пыли, затянутой вентиляторами. Для оптимизации рабочей температуры производительного ЦПУ вы сможете смонтировать внутри корпуса СЖО.
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