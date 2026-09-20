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Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 купить с доставкой в Москве
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Триммер садовый электрический DEKO DKTR450

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Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 1
Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 2
Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 3
Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 4
Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 5
Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 6
Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 7
Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 1
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 2
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 3
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 4
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 5
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 6
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 7
  • Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660780
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х17х13
Вес, кг.
1.68

Описание товара Триммер садовый электрический DEKO DKTR450

Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - компактная модель, удобная для скашивания травы в труднодоступных местах, вдоль заборов, клумб, подравнивания газонов, краев садовых дорожек. Удобное расположение отсекателя режущей лески на защитном кожухе обеспечивает комфорт в процессе работы. Снимите защитную накладку с отсекателя перед началом работы и Вам не придется каждый раз проверять длину лески. Она будет обрезаться самостоятельно.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер садовый электрический DEKO DKTR450




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер садовый электрический DEKO DKTR450 - компактная модель, удобная для скашивания травы в труднодоступных местах, вдоль заборов, клумб, подравнивания газонов, краев садовых дорожек. Удобное расположение отсекателя режущей лески на защитном кожухе обеспечивает комфорт в процессе работы. Снимите защитную накладку с отсекателя перед началом работы и Вам не придется каждый раз проверять длину лески. Она будет обрезаться самостоятельно.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Доставка
Отзывы


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