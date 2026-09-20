Перфоратор KH 26 E 4935428180 AEG
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659809
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
50
Макс. энергия удара
2.5
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х36х16
Вес, кг.
5.38
Описание товара Перфоратор KH 26 E 4935428180 AEG
Перфоратор AEG KH 26 E – рассчитанный на работу в трех режимах производительный инструмент. Он отлично справляется с операциями по долблению, а также с работами по сверлению и бурению. Частоту ударов при использовании данной техники есть возможность менять от 0 до 4500 за минуту в зависимости от специфики решаемых в каждой конкретной ситуации задач. Диаметр создаваемых отверстий для древесины у описываемого устройства равняется 30 мм, для бетона 26 мм, для стали 13 мм. Эргономичность и сравнительно небольшой вес агрегата позволяют эксплуатировать его с должным удобством.
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Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Развернуть
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
50
Макс. энергия удара
2.5
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Перфоратор AEG KH 26 E – рассчитанный на работу в трех режимах производительный инструмент. Он отлично справляется с операциями по долблению, а также с работами по сверлению и бурению. Частоту ударов при использовании данной техники есть возможность менять от 0 до 4500 за минуту в зависимости от специфики решаемых в каждой конкретной ситуации задач. Диаметр создаваемых отверстий для древесины у описываемого устройства равняется 30 мм, для бетона 26 мм, для стали 13 мм. Эргономичность и сравнительно небольшой вес агрегата позволяют эксплуатировать его с должным удобством.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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