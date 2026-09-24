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The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка

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The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 1
The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 2
The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 3
The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 4
The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 5
The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 6
The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 7
The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Moody Blues
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 1
  • The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 2
  • The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 3
  • The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 4
  • The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 5
  • The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 6
  • The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 7
  • The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659293
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0602557107326]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Moody Blues
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Go Now, Boulevard De La Madeleine, Nights in Whtie Satin, Tuesday Afternoon (Forever Afternoon), Voices in the Sky, Dr. Livingstone, I Presume, Ride My See-saw, Legend of a Mind, Never Comes the Day, Dear Diary, Gypsy (Of a Strange and Distant Time), Watching and Waiting, I Never Thought I'd Live to Be a Hundred, Candle of Life, Melancholy Man, Question, The Story in Your Eyes, Isn't Life Strange, I'm Just a Singer (In a Rock 'N' Roll Band, Emily's Song, King and Queen, Had to Fall in Love, Drif
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Go Now, Boulevard De La Madeleine, Nights in Whtie Satin, Tuesday Afternoon (Forever Afternoon), Voices in the Sky, Dr. Livingstone, I Presume, Ride My See-saw, Legend of a Mind, Never Comes the Day, Dear Diary, Gypsy (Of a Strange and Distant Time), Watching and Waiting, I Never Thought I'd Live to Be a Hundred, Candle of Life, Melancholy Man, Question, The Story in Your Eyes, Isn't Life Strange, I'm Just a Singer (In a Rock 'N' Roll Band, Emily's Song, King and Queen, Had to Fall in Love, Driftwood, The Voice



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0602557107326]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Moody Blues
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Go Now, Boulevard De La Madeleine, Nights in Whtie Satin, Tuesday Afternoon (Forever Afternoon), Voices in the Sky, Dr. Livingstone, I Presume, Ride My See-saw, Legend of a Mind, Never Comes the Day, Dear Diary, Gypsy (Of a Strange and Distant Time), Watching and Waiting, I Never Thought I'd Live to Be a Hundred, Candle of Life, Melancholy Man, Question, The Story in Your Eyes, Isn't Life Strange, I'm Just a Singer (In a Rock 'N' Roll Band, Emily's Song, King and Queen, Had to Fall in Love, Drif
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Go Now, Boulevard De La Madeleine, Nights in Whtie Satin, Tuesday Afternoon (Forever Afternoon), Voices in the Sky, Dr. Livingstone, I Presume, Ride My See-saw, Legend of a Mind, Never Comes the Day, Dear Diary, Gypsy (Of a Strange and Distant Time), Watching and Waiting, I Never Thought I'd Live to Be a Hundred, Candle of Life, Melancholy Man, Question, The Story in Your Eyes, Isn't Life Strange, I'm Just a Singer (In a Rock 'N' Roll Band, Emily's Song, King and Queen, Had to Fall in Love, Driftwood, The Voice


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


The Moody Blues - Collected (0602557107326) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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