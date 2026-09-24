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Daniel Villarreal - Panama '77 (0789993992249) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Daniel Villarreal - Panama '77 (0789993992249) виниловая пластинка

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Daniel Villarreal - Panama &#039;77 (0789993992249) виниловая пластинка - фото 1
Daniel Villarreal - Panama &#039;77 (0789993992249) виниловая пластинка - фото 2
Daniel Villarreal - Panama &#039;77 (0789993992249) виниловая пластинка - фото 3
Daniel Villarreal - Panama &#039;77 (0789993992249) виниловая пластинка - фото 4
Daniel Villarreal - Panama &#039;77 (0789993992249) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daniel Villarreal
Альбом (сингл)
Panama 77
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daniel Villarreal - Panama &#039;77 (0789993992249) виниловая пластинка - фото 1
  • Daniel Villarreal - Panama &#039;77 (0789993992249) виниловая пластинка - фото 2
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  • Daniel Villarreal - Panama &#039;77 (0789993992249) виниловая пластинка - фото 4
  • Daniel Villarreal - Panama &#039;77 (0789993992249) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659193
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Daniel Villarreal - Panama '77 (0789993992249) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993992249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daniel Villarreal
Альбом (сингл)
Panama 77
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Bella Vista, Ofelia, Uncanny, I Didn’t Expect That, In/On, Cali Colours, Activo, Sombras, Seis, Patria, 18th & Morgan, Messenger Luigi Peguri–Sigpress Contro Scotland Yard, Marcello Gigante, Alessandro Nadin–La Bestia Cieca, Carlo Rustichelli–Il Ragazzo Che Sorride, Elvio Monti, Cameron Nevil–L’amante Del Demonio, Piero Umiliani–La Morte Bussa Due Volte, Piero Piccioni–Quelle Strane Occasioni, Piero Umiliani–Fantoccio Grottesco, Carlo Savina–La Scuola Delle Vergini, Luigi Peguri–Sigpress Contro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daniel Villarreal - Panama '77 (0789993992249) виниловая пластинка

Барабанщик Даниэль Вильярреал, родившийся в Панаме и проживающий в Чикаго, известен многим по своей работе в Dos Santos, Wild Belle, The Los Sundowns, Valebol Rudy de Anda и многих других. Он один из самых занятых игроков на сцене Чикаго. Если вы находитесь в Городе Ветров, найдите его почти в любой вечер недели в баре, клубе или заведении рядом с вами, либо за ударной установкой, либо за вертушками, в шляпе из бобровой шкуры и в своем нежно-голубом винтажном «Мерседесе». припаркован перед домом. Для своего дебютного ведущего артиста в Panam? 77 он привлекает самых разных друзей и сотрудников, в том числе Бардо Мартинеса (Чикано Бэтмен), Джеффа Паркера (Черепаха), Марту Софию Хонер (Адриан Янг), Анну Баттерсс (Дженни Льюис) и Акилеса Наварро ( Irreversible Entanglements) — для создания яркой и зеленой сюиты многофактурного психоделического инструментального фолк-фанка.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Daniel Villarreal - Panama '77 (0789993992249) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993992249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daniel Villarreal
Альбом (сингл)
Panama 77
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Bella Vista, Ofelia, Uncanny, I Didn’t Expect That, In/On, Cali Colours, Activo, Sombras, Seis, Patria, 18th & Morgan, Messenger Luigi Peguri–Sigpress Contro Scotland Yard, Marcello Gigante, Alessandro Nadin–La Bestia Cieca, Carlo Rustichelli–Il Ragazzo Che Sorride, Elvio Monti, Cameron Nevil–L’amante Del Demonio, Piero Umiliani–La Morte Bussa Due Volte, Piero Piccioni–Quelle Strane Occasioni, Piero Umiliani–Fantoccio Grottesco, Carlo Savina–La Scuola Delle Vergini, Luigi Peguri–Sigpress Contro
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Барабанщик Даниэль Вильярреал, родившийся в Панаме и проживающий в Чикаго, известен многим по своей работе в Dos Santos, Wild Belle, The Los Sundowns, Valebol Rudy de Anda и многих других. Он один из самых занятых игроков на сцене Чикаго. Если вы находитесь в Городе Ветров, найдите его почти в любой вечер недели в баре, клубе или заведении рядом с вами, либо за ударной установкой, либо за вертушками, в шляпе из бобровой шкуры и в своем нежно-голубом винтажном «Мерседесе». припаркован перед домом. Для своего дебютного ведущего артиста в Panam? 77 он привлекает самых разных друзей и сотрудников, в том числе Бардо Мартинеса (Чикано Бэтмен), Джеффа Паркера (Черепаха), Марту Софию Хонер (Адриан Янг), Анну Баттерсс (Дженни Льюис) и Акилеса Наварро ( Irreversible Entanglements) — для создания яркой и зеленой сюиты многофактурного психоделического инструментального фолк-фанка.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daniel Villarreal - Panama '77 (0789993992249) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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