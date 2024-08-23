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Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 1
Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 2
Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 3
Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 4
Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 5
Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 6
Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 7
Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 8
Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 9
Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 10
Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Demons And Wizards
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 1
  • Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 2
  • Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 3
  • Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 4
  • Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 5
  • Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 6
  • Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 7
  • Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 8
  • Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 9
  • Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 10
  • Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659165
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[5414939928383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Demons And Wizards
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Wizard, Traveller in Time, Easy Livin', Poet's Justice, Circle of Hands, Rainbow Demon, All My Life, Paradise/The Spell
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Wizard, Traveller in Time, Easy Livin', Poet's Justice, Circle of Hands, Rainbow Demon, All My Life, Paradise/The Spell

Отзывы о товаре Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка

23.08.2024
Олег

Достоинства:
Demons and Wizards вышел в мае 1972 года , а в октябре альбом получил золотой статус в Британии . Издание красочное , конверт разворотный , внутри цветные фото участников Uriah Heep . Пластинка в синем дополнительном конверте с текстами песен . Звук отличный , музыка классная .

Недостатки:
Внутренний конверт без антистатики .

Комментарий:
Хенсли называл Demons and Wizards своим любимым . Это один из трех лучших альбомов Uriah Heep . Цена в Котофото реальная . Рекомендую .



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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[5414939928383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Demons And Wizards
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Wizard, Traveller in Time, Easy Livin', Poet's Justice, Circle of Hands, Rainbow Demon, All My Life, Paradise/The Spell
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Wizard, Traveller in Time, Easy Livin', Poet's Justice, Circle of Hands, Rainbow Demon, All My Life, Paradise/The Spell
Самовывоз
Доставка
Отзывы
23.08.2024
Олег

Достоинства:
Demons and Wizards вышел в мае 1972 года , а в октябре альбом получил золотой статус в Британии . Издание красочное , конверт разворотный , внутри цветные фото участников Uriah Heep . Пластинка в синем дополнительном конверте с текстами песен . Звук отличный , музыка классная .

Недостатки:
Внутренний конверт без антистатики .

Комментарий:
Хенсли называл Demons and Wizards своим любимым . Это один из трех лучших альбомов Uriah Heep . Цена в Котофото реальная . Рекомендую .


Uriah Heep - Demons And Wizards (5414939928383) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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