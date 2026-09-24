T. Rex, Shadowhead (5014797905023) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Shadowhead
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 659145
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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797905023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Shadowhead
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Midnight (Master Version), Rapids (Working Version), Hang-Ups (Master Version), Do You Wanna Dance (Master Version), Baby Boomerang (Master Version), Truck On (Tyke) (Master Version), Blues Jam (Dreamy Lady Session) (Jam), London Boys (Master Version), Lady (Master Version), Buick Mackane (Master Version), Stand By Me (Working Version), Precious Star (Working Version), Fast Blues (Easy Action) (Master Version), Dreamy Lady (Master Version), All My Love (Working Master)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара T. Rex, Shadowhead (5014797905023) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир рок-н-ролла с альбомом "Shadowhead" от легендарной группы T. Rex. Это виниловое издание наполнено энергией и страстью золотой эпохи музыки 70-х. Уникальный звук группы T. Rex, который стал важным элементом истории рок-музыки, оживает на этой пластинке. Позвольте себе окунуться в атмосферу аутентичного звучания винила и насладиться каждой нотой этого знакового альбома. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и добавить этот шедевр в вашу коллекцию музыкальных сокровищ.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797905023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Shadowhead
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Midnight (Master Version), Rapids (Working Version), Hang-Ups (Master Version), Do You Wanna Dance (Master Version), Baby Boomerang (Master Version), Truck On (Tyke) (Master Version), Blues Jam (Dreamy Lady Session) (Jam), London Boys (Master Version), Lady (Master Version), Buick Mackane (Master Version), Stand By Me (Working Version), Precious Star (Working Version), Fast Blues (Easy Action) (Master Version), Dreamy Lady (Master Version), All My Love (Working Master)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Погрузитесь в мир рок-н-ролла с альбомом "Shadowhead" от легендарной группы T. Rex. Это виниловое издание наполнено энергией и страстью золотой эпохи музыки 70-х. Уникальный звук группы T. Rex, который стал важным элементом истории рок-музыки, оживает на этой пластинке. Позвольте себе окунуться в атмосферу аутентичного звучания винила и насладиться каждой нотой этого знакового альбома. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и добавить этот шедевр в вашу коллекцию музыкальных сокровищ.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
T. Rex, Shadowhead (5014797905023) виниловая пластинка - стоимость товара 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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