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Recoil - Subhuman (0094639228218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Recoil - Subhuman (0094639228218) виниловая пластинка

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Recoil - Subhuman (0094639228218) виниловая пластинка - фото 1
Recoil - Subhuman (0094639228218) виниловая пластинка - фото 2
Recoil - Subhuman (0094639228218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Recoil
Альбом (сингл)
SubHuman
Жанр
Synth-pop, Trip-Hop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Recoil - Subhuman (0094639228218) виниловая пластинка - фото 1
  • Recoil - Subhuman (0094639228218) виниловая пластинка - фото 2
  • Recoil - Subhuman (0094639228218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659129
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Recoil - Subhuman (0094639228218) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[0094639228218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Recoil
Альбом (сингл)
SubHuman
Жанр
Synth-pop, Trip-Hop
Трек-лист
Prey, Allelujah, 5000 Years, The Killing Ground, Intruders, 99 to Life, Backslider
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Recoil - Subhuman (0094639228218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Prey, Allelujah, 5000 Years, The Killing Ground, Intruders, 99 to Life, Backslider

Отзывы о товаре Recoil - Subhuman (0094639228218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[0094639228218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Recoil
Альбом (сингл)
SubHuman
Жанр
Synth-pop, Trip-Hop
Трек-лист
Prey, Allelujah, 5000 Years, The Killing Ground, Intruders, 99 to Life, Backslider
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Prey, Allelujah, 5000 Years, The Killing Ground, Intruders, 99 to Life, Backslider
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Recoil - Subhuman (0094639228218) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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