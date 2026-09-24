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Carmen McRae - After Glow (8435723700579) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carmen McRae - After Glow (8435723700579) виниловая пластинка

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Carmen McRae - After Glow (8435723700579) виниловая пластинка - фото 1
Carmen McRae - After Glow (8435723700579) виниловая пластинка - фото 2
Carmen McRae - After Glow (8435723700579) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Carmen McRae - After Glow (8435723700579) виниловая пластинка - фото 1
  • Carmen McRae - After Glow (8435723700579) виниловая пластинка - фото 2
  • Carmen McRae - After Glow (8435723700579) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659080
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Carmen McRae - After Glow (8435723700579) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carmen McRae - After Glow (8435723700579) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Cant Escape You, Guess Who I Saw Today, My Funny Valentine, The Little Things That Mean So Much, Im Thru With Love, Nice Work If You Can Get It, East Of The Sun (West Of The Moon), Exactly Like You, All My Life, Between The Devil And The Deep Blue Sea, Dream Life, Perdido, Something To Live For

Отзывы о товаре Carmen McRae - After Glow (8435723700579) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Cant Escape You, Guess Who I Saw Today, My Funny Valentine, The Little Things That Mean So Much, Im Thru With Love, Nice Work If You Can Get It, East Of The Sun (West Of The Moon), Exactly Like You, All My Life, Between The Devil And The Deep Blue Sea, Dream Life, Perdido, Something To Live For
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carmen McRae - After Glow (8435723700579) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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