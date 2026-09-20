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Laserdance - Greatesst Hits & Remixes (0090204697205) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Laserdance - Greatesst Hits & Remixes (0090204697205) виниловая пластинка

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Laserdance - Greatesst Hits &amp; Remixes (0090204697205) виниловая пластинка - фото 1
Laserdance - Greatesst Hits &amp; Remixes (0090204697205) виниловая пластинка - фото 2
Laserdance - Greatesst Hits &amp; Remixes (0090204697205) виниловая пластинка - фото 3
Laserdance - Greatesst Hits &amp; Remixes (0090204697205) виниловая пластинка - фото 4
Laserdance - Greatesst Hits &amp; Remixes (0090204697205) виниловая пластинка - фото 5
Laserdance - Greatesst Hits &amp; Remixes (0090204697205) виниловая пластинка - фото 6
Laserdance - Greatesst Hits &amp; Remixes (0090204697205) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Laserdance
Альбом (сингл)
Greatesst Hits & Remixes
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Laserdance - Greatesst Hits &amp; Remixes (0090204697205) виниловая пластинка - фото 1
  • Laserdance - Greatesst Hits &amp; Remixes (0090204697205) виниловая пластинка - фото 2
  • Laserdance - Greatesst Hits &amp; Remixes (0090204697205) виниловая пластинка - фото 3
  • Laserdance - Greatesst Hits &amp; Remixes (0090204697205) виниловая пластинка - фото 4
  • Laserdance - Greatesst Hits &amp; Remixes (0090204697205) виниловая пластинка - фото 5
  • Laserdance - Greatesst Hits &amp; Remixes (0090204697205) виниловая пластинка - фото 6
  • Laserdance - Greatesst Hits &amp; Remixes (0090204697205) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658965
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Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0090204697205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Laserdance
Альбом (сингл)
Greatesst Hits & Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Power Run (Swedish Remix), The Challenge (Space Version), Humanoid Invasion (Dance Mix), Shotgun (into The Night) (Remix), Technoid (Space Version), Fear (Remix), Battle Cry (Space Mix), Laserdance ('88 Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Laserdance - Greatesst Hits & Remixes (0090204697205) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Power Run (Swedish Remix), The Challenge (Space Version), Humanoid Invasion (Dance Mix), Shotgun (into The Night) (Remix), Technoid (Space Version), Fear (Remix), Battle Cry (Space Mix), Laserdance ('88 Remix)

Отзывы о товаре Laserdance - Greatesst Hits & Remixes (0090204697205) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0090204697205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Laserdance
Альбом (сингл)
Greatesst Hits & Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Power Run (Swedish Remix), The Challenge (Space Version), Humanoid Invasion (Dance Mix), Shotgun (into The Night) (Remix), Technoid (Space Version), Fear (Remix), Battle Cry (Space Mix), Laserdance ('88 Remix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Power Run (Swedish Remix), The Challenge (Space Version), Humanoid Invasion (Dance Mix), Shotgun (into The Night) (Remix), Technoid (Space Version), Fear (Remix), Battle Cry (Space Mix), Laserdance ('88 Remix)
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