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Kaipa - Vittjar (coloured) (8716059015668) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kaipa - Vittjar (coloured) (8716059015668) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Kaipa, Vittjar (coloured) (8716059015668)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658949
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kaipa - Vittjar (coloured) (8716059015668) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Construction
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kaipa - Vittjar (coloured) (8716059015668) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир фантастической прогрессивной музыки с альбомом Vittjar группы Kaipa на прозрачных синих виниловых пластинках. Этот двойной LP погрузит вас в захватывающее путешествие через звуки и мелодии, создавая неповторимую атмосферу музыкального вдохновения. Раскройте все глубины композиций и насладитесь богатством звучания этого альбома, который станет верным спутником в вашем музыкальном путешествии. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Vittjar и ощутить магию музыки Каипа.

Отзывы о товаре Kaipa - Vittjar (coloured) (8716059015668) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Construction
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Погрузитесь в мир фантастической прогрессивной музыки с альбомом Vittjar группы Kaipa на прозрачных синих виниловых пластинках. Этот двойной LP погрузит вас в захватывающее путешествие через звуки и мелодии, создавая неповторимую атмосферу музыкального вдохновения. Раскройте все глубины композиций и насладитесь богатством звучания этого альбома, который станет верным спутником в вашем музыкальном путешествии. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Vittjar и ощутить магию музыки Каипа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kaipa - Vittjar (coloured) (8716059015668) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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