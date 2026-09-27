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Cesaria Evora - Rogamar (coloured) (8719262027459) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cesaria Evora - Rogamar (coloured) (8719262027459) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Evora, Cesaria, Rogamar (coloured) (8719262027459) - фото 1
Виниловая пластинка Evora, Cesaria, Rogamar (coloured) (8719262027459) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Evora, Cesaria, Rogamar (coloured) (8719262027459) - фото 1
  • Виниловая пластинка Evora, Cesaria, Rogamar (coloured) (8719262027459) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658838
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cesaria Evora - Rogamar (coloured) (8719262027459) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cesaria Evora - Rogamar (coloured) (8719262027459) виниловая пластинка

Rogamar - десятый альбом Сезарии Эворы. Он вошел в польский Топ-5, где занял четвертое место, а также стал номером 17 во Франции, номером 19 в Португалии, номером 23 в бельгийской Валлонии и номером 38 в Швейцарии. Релиз назван в честь песни кола Rog? mar, исполненной Теофило Шантре, композиция появляется в седьмом треке. Издание на бирюзовом виниле.

Отзывы о товаре Cesaria Evora - Rogamar (coloured) (8719262027459) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Rogamar - десятый альбом Сезарии Эворы. Он вошел в польский Топ-5, где занял четвертое место, а также стал номером 17 во Франции, номером 19 в Португалии, номером 23 в бельгийской Валлонии и номером 38 в Швейцарии. Релиз назван в честь песни кола Rog? mar, исполненной Теофило Шантре, композиция появляется в седьмом треке. Издание на бирюзовом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cesaria Evora - Rogamar (coloured) (8719262027459) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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