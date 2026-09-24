Eric Clapton - Old Sock (coloured) (0197188248802) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
Old Sock
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 658753
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Характеристики
Бренд
Bushbranch
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bushbranch Records
Barcode
[0197188248802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
Old Sock
Трек-лист
Further On Down The Road, Angel, The Folks Who Live On The Hill, Gotta Get Over, Till Your Well Runs Dry, All Of Me, Born To Lose, Still Got The Blues, Goodnight Irene, Your One And Only Man, Every Little Thing, Our Love Is Here To Stay
Версия издания
лимитированное
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eric Clapton - Old Sock (coloured) (0197188248802) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Further On Down The Road, Angel, The Folks Who Live On The Hill, Gotta Get Over, Till Your Well Runs Dry, All Of Me, Born To Lose, Still Got The Blues, Goodnight Irene, Your One And Only Man, Every Little Thing, Our Love Is Here To Stay
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Bushbranch
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bushbranch Records
Barcode
[0197188248802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
Old Sock
Трек-лист
Further On Down The Road, Angel, The Folks Who Live On The Hill, Gotta Get Over, Till Your Well Runs Dry, All Of Me, Born To Lose, Still Got The Blues, Goodnight Irene, Your One And Only Man, Every Little Thing, Our Love Is Here To Stay
Версия издания
лимитированное
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Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Further On Down The Road, Angel, The Folks Who Live On The Hill, Gotta Get Over, Till Your Well Runs Dry, All Of Me, Born To Lose, Still Got The Blues, Goodnight Irene, Your One And Only Man, Every Little Thing, Our Love Is Here To Stay
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Eric Clapton - Old Sock (coloured) (0197188248802) виниловая пластинка - купить по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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