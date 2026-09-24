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Can - Rite Time (5051083077026) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Can - Rite Time (5051083077026) виниловая пластинка

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Can - Rite Time (5051083077026) виниловая пластинка - фото 1
Can - Rite Time (5051083077026) виниловая пластинка - фото 2
Can - Rite Time (5051083077026) виниловая пластинка - фото 3
Can - Rite Time (5051083077026) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Rite Time
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Can - Rite Time (5051083077026) виниловая пластинка - фото 1
  • Can - Rite Time (5051083077026) виниловая пластинка - фото 2
  • Can - Rite Time (5051083077026) виниловая пластинка - фото 3
  • Can - Rite Time (5051083077026) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658742
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Can - Rite Time (5051083077026) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5051083077026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Rite Time
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
On The Beautiful Side Of A Romance, The Withoutlaw Man, Below This Level (Patients Song), Movin Right Along, Like A Child, Hoolah Hoolah, Give The Drummer Some, In The Distance Lies The Future
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Can - Rite Time (5051083077026) виниловая пластинка

Возможно, это величайший альбом легендарного соул-певца из Чикаго Терри Каллиера! Богатый, мягкий голос Терри смешивается с превосходными аранжировками кадетской студийной команды во главе с Чарльзом Степни, и результат получается совершенно великолепный. Песни длиннее, чем на предыдущих альбомах, и имеют сложный грув, в котором равные части сочетаются джаза, фолка и соула с высокой духовной атмосферой, которая в то время пронизывала чикагскую сцену. Одна только первая сторона — это материал, из которого сделаны легенды — с классическими треками, такими как «Dancing Girl», «What color is love» и «You goin’ Miss your Candyman», все подряд, сшитые вместе в потоке любви. душу и эмоции, которые трудно найти на любом другом альбоме того времени. Другие треки включают «Я лучше буду с тобой», «Пока мы влюблены» и «Тебе все равно» — и весь альбом — шедевр, которому нет равных!



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Can - Rite Time (5051083077026) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5051083077026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Rite Time
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
On The Beautiful Side Of A Romance, The Withoutlaw Man, Below This Level (Patients Song), Movin Right Along, Like A Child, Hoolah Hoolah, Give The Drummer Some, In The Distance Lies The Future
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Возможно, это величайший альбом легендарного соул-певца из Чикаго Терри Каллиера! Богатый, мягкий голос Терри смешивается с превосходными аранжировками кадетской студийной команды во главе с Чарльзом Степни, и результат получается совершенно великолепный. Песни длиннее, чем на предыдущих альбомах, и имеют сложный грув, в котором равные части сочетаются джаза, фолка и соула с высокой духовной атмосферой, которая в то время пронизывала чикагскую сцену. Одна только первая сторона — это материал, из которого сделаны легенды — с классическими треками, такими как «Dancing Girl», «What color is love» и «You goin’ Miss your Candyman», все подряд, сшитые вместе в потоке любви. душу и эмоции, которые трудно найти на любом другом альбоме того времени. Другие треки включают «Я лучше буду с тобой», «Пока мы влюблены» и «Тебе все равно» — и весь альбом — шедевр, которому нет равных!


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Can - Rite Time (5051083077026) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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