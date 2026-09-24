Top.Mail.Ru
Donald Byrd - A New Perspective (0602458320039) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Donald Byrd - A New Perspective (0602458320039) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Byrd, Donald, A New Perspective (0602458320039) - фото 1
Виниловая пластинка Byrd, Donald, A New Perspective (0602458320039) - фото 2
Виниловая пластинка Byrd, Donald, A New Perspective (0602458320039) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Byrd, Donald, A New Perspective (0602458320039) - фото 1
  • Виниловая пластинка Byrd, Donald, A New Perspective (0602458320039) - фото 2
  • Виниловая пластинка Byrd, Donald, A New Perspective (0602458320039) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658736
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Donald Byrd - A New Perspective (0602458320039) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donald Byrd - A New Perspective (0602458320039) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Donald Byrd / A Perspective (Blue Note Classic) (1LP) - это замечательная возможность обогатить вашу музыкальную коллекцию превосходным альбомом от Donald Byrd. A Perspective - это одна из великолепных работ Donald Byrd, которая представляет вам новый взгляд на джаз. Записанный в 1963 году для лейбла Blue Note, этот альбом сочетает в себе элементы хард-бопа, соула и латинской музыки, создавая уникальное звучание. Вы сможете насладиться богатыми и мелодичными музыкальными композициями, исполненными с большим мастерством и страстью. Donald Byrd и его музыканты создают великолепную атмосферу и прекрасно сотрудничают друг с другом, передавая слушателю неподдельные эмоции. A Perspective стал одним из самых влиятельных альбомов в истории джаза, объединяющим традиционные и современные элементы. Он выделяется своим аранжировками, непринужденным стилем и виртуозными солоистами. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку Donald Byrd / A Perspective (Blue Note Classic) (1LP) и погрузиться в восхитительный мир его музыки. Удовлетворьте свою страсть к джазу и насладитесь этим непревзойденным альбомом в лучшем качестве.

Отзывы о товаре Donald Byrd - A New Perspective (0602458320039) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Купить виниловую пластинку Donald Byrd / A Perspective (Blue Note Classic) (1LP) - это замечательная возможность обогатить вашу музыкальную коллекцию превосходным альбомом от Donald Byrd. A Perspective - это одна из великолепных работ Donald Byrd, которая представляет вам новый взгляд на джаз. Записанный в 1963 году для лейбла Blue Note, этот альбом сочетает в себе элементы хард-бопа, соула и латинской музыки, создавая уникальное звучание. Вы сможете насладиться богатыми и мелодичными музыкальными композициями, исполненными с большим мастерством и страстью. Donald Byrd и его музыканты создают великолепную атмосферу и прекрасно сотрудничают друг с другом, передавая слушателю неподдельные эмоции. A Perspective стал одним из самых влиятельных альбомов в истории джаза, объединяющим традиционные и современные элементы. Он выделяется своим аранжировками, непринужденным стилем и виртуозными солоистами. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку Donald Byrd / A Perspective (Blue Note Classic) (1LP) и погрузиться в восхитительный мир его музыки. Удовлетворьте свою страсть к джазу и насладитесь этим непревзойденным альбомом в лучшем качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Donald Byrd - A New Perspective (0602458320039) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...