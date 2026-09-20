James Brown - Collected (0600753912416) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658733
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753912416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Please, Please, Please, Try me, Think, Papas Goy A Brand Bag (Pt.1), I Got You (I Feel Good), Aint That A Groove (Pt.1), Its A Mans Mans Mans World, Cold Sweat (Pt.1), Say It Loud - Im Black And Im Proud (Pt.1), Give It Up Or Turnit A Loose, Funky Drummer (Pt.1), Brother Rapp, Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine (Pt.1), Super Bad (Pts.1 & 2), Get Up, Get Into It, Get Involved (Pt.1), Soul Power (Pt.1), Hot Pants (She Got To Use What She Got To Get What She Wants) (Pt.1), Make It Funky (Pt.1
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара James Brown - Collected (0600753912416) виниловая пластинка
Виниловые пластинки от Music on Vinyl — это идеальный выбор для ценителей зарубежной поп-музыки, стремящихся пополнить свою коллекцию качественным звуком. Это стандартное издание представлено в формате 12-дюймовой виниловой пластинки и состоит из двух пластинок (2 LP), которые обеспечивают расширенное время звучания и более полное погружение в музыкальные композиции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753912416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Please, Please, Please, Try me, Think, Papas Goy A Brand Bag (Pt.1), I Got You (I Feel Good), Aint That A Groove (Pt.1), Its A Mans Mans Mans World, Cold Sweat (Pt.1), Say It Loud - Im Black And Im Proud (Pt.1), Give It Up Or Turnit A Loose, Funky Drummer (Pt.1), Brother Rapp, Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine (Pt.1), Super Bad (Pts.1 & 2), Get Up, Get Into It, Get Involved (Pt.1), Soul Power (Pt.1), Hot Pants (She Got To Use What She Got To Get What She Wants) (Pt.1), Make It Funky (Pt.1
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x5 см
Страна производитель
Китай
Виниловые пластинки от Music on Vinyl — это идеальный выбор для ценителей зарубежной поп-музыки, стремящихся пополнить свою коллекцию качественным звуком. Это стандартное издание представлено в формате 12-дюймовой виниловой пластинки и состоит из двух пластинок (2 LP), которые обеспечивают расширенное время звучания и более полное погружение в музыкальные композиции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
James Brown - Collected (0600753912416) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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