Blue Sharks - Itinerario Beat (coloured) (8016158210033) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Blue Sharks
Альбом (сингл)
Itinerario Beat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 658716
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3 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Redi
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Redi
Barcode
[8016158210033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Blue Sharks
Альбом (сингл)
Itinerario Beat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Uno Dei Due, Sembrava Sincera, Il Mago, Il Campione, Itinerario Romantico, LAscensore, Strane Vacanze, Viaggo A Londra, Quartiere Residenziale, La Baita
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blue Sharks - Itinerario Beat (coloured) (8016158210033) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Blue Sharks / Itinerario Beat (Clear Blue, Limited) (1LP) – это воплотить в своей коллекции уникальное музыкальное путешествие с группой Blue Sharks. Альбом Itinerario Beat является истинным шедевром гаражного рока, в котором каждая композиция ярко выделяется своей энергией, зажигательными риффами и заразительным ритмом. Здесь есть всё – драйв, мелодичность и неподдельное музыкальное мастерство. Купить виниловую пластинку Blue Sharks / Itinerario Beat (Clear Blue, Limited) (1LP) – это возможность окунуться в атмосферу настоящего рок-н-ролла и ощутить его подлинный звук. Этот ограниченный выпуск на прозрачно-голубом виниле станет настоящей находкой для коллекционеров и ценителей качественного звука.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Redi
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Redi
Barcode
[8016158210033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Blue Sharks
Альбом (сингл)
Itinerario Beat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Uno Dei Due, Sembrava Sincera, Il Mago, Il Campione, Itinerario Romantico, LAscensore, Strane Vacanze, Viaggo A Londra, Quartiere Residenziale, La Baita
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Купить виниловую пластинку Blue Sharks / Itinerario Beat (Clear Blue, Limited) (1LP) – это воплотить в своей коллекции уникальное музыкальное путешествие с группой Blue Sharks. Альбом Itinerario Beat является истинным шедевром гаражного рока, в котором каждая композиция ярко выделяется своей энергией, зажигательными риффами и заразительным ритмом. Здесь есть всё – драйв, мелодичность и неподдельное музыкальное мастерство. Купить виниловую пластинку Blue Sharks / Itinerario Beat (Clear Blue, Limited) (1LP) – это возможность окунуться в атмосферу настоящего рок-н-ролла и ощутить его подлинный звук. Этот ограниченный выпуск на прозрачно-голубом виниле станет настоящей находкой для коллекционеров и ценителей качественного звука.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Blue Sharks - Itinerario Beat (coloured) (8016158210033) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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