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Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка

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Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 1
Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 2
Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 3
Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 4
Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 5
Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 6
Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 7
Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 8
Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 9
Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 10
Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Volta
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Synth-pop, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 1
  • Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 2
  • Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 3
  • Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 4
  • Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 5
  • Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 6
  • Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 7
  • Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 8
  • Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 9
  • Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 10
  • Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658684
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958996925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Volta
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Synth-pop, Indie Pop
Трек-лист
Earth Intruders, Wanderlust, The Dull Flame Of Desire, Innocence, I See Who You Are, Vertebrae By Vertebrae, Pneumonia, Hope, Declare Independence, My Juvenile
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка

Volta — шестой студийный альбом исландской певицы Бьорк.

Отзывы о товаре Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958996925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Volta
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Synth-pop, Indie Pop
Трек-лист
Earth Intruders, Wanderlust, The Dull Flame Of Desire, Innocence, I See Who You Are, Vertebrae By Vertebrae, Pneumonia, Hope, Declare Independence, My Juvenile
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Volta — шестой студийный альбом исландской певицы Бьорк.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bjork - Volta (5016958996925) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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