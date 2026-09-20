Top.Mail.Ru
Chet Baker - Plays Vladimir Cosma (3596973750068) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Chet Baker - Plays Vladimir Cosma (3596973750068) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Chet Baker - Plays Vladimir Cosma (3596973750068) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Plays Vladimir Cosma (3596973750068) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - Plays Vladimir Cosma (3596973750068) виниловая пластинка - фото 3
Chet Baker - Plays Vladimir Cosma (3596973750068) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Plays Vladimir Cosma
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Plays Vladimir Cosma (3596973750068) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Plays Vladimir Cosma (3596973750068) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - Plays Vladimir Cosma (3596973750068) виниловая пластинка - фото 3
  • Chet Baker - Plays Vladimir Cosma (3596973750068) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658664
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973750068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Plays Vladimir Cosma
Жанр
Jazz
Трек-лист
B.B Blues, Yves Et Danielle (Theme From "Salut L'Artiste"), Two Much, Douceurs Ternaires, Pintade ? Jeun (Theme From "Nous Irons Tous Au Paradis")
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Plays Vladimir Cosma (3596973750068) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Chet Baker / Plays Vladimir Cosma (1LP) - это отличный выбор для ценителей хорошей музыки и истинных поклонников Чета Бэйкера. Альбом Plays Vladimir Cosma - это впечатляющий музыкальный опыт, в котором великолепное исполнение Чета Бэйкера соединяется с неповторимым творчеством Владимира Косма. Каждая композиция пронизана эмоциями и создает неповторимую атмосферу. Купить виниловую пластинку Chet Baker / Plays Vladimir Cosma (1LP) позволит вам насладиться этими замечательными записями и заново открыть музыку Чета Бэйкера. Этот альбом станет настоящим сокровищем в вашей коллекции, напоминая о величии и таланте этого уникального музыканта.

Отзывы о товаре Chet Baker - Plays Vladimir Cosma (3596973750068) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973750068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Plays Vladimir Cosma
Жанр
Jazz
Трек-лист
B.B Blues, Yves Et Danielle (Theme From "Salut L'Artiste"), Two Much, Douceurs Ternaires, Pintade ? Jeun (Theme From "Nous Irons Tous Au Paradis")
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Купить виниловую пластинку Chet Baker / Plays Vladimir Cosma (1LP) - это отличный выбор для ценителей хорошей музыки и истинных поклонников Чета Бэйкера. Альбом Plays Vladimir Cosma - это впечатляющий музыкальный опыт, в котором великолепное исполнение Чета Бэйкера соединяется с неповторимым творчеством Владимира Косма. Каждая композиция пронизана эмоциями и создает неповторимую атмосферу. Купить виниловую пластинку Chet Baker / Plays Vladimir Cosma (1LP) позволит вам насладиться этими замечательными записями и заново открыть музыку Чета Бэйкера. Этот альбом станет настоящим сокровищем в вашей коллекции, напоминая о величии и таланте этого уникального музыканта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - Plays Vladimir Cosma (3596973750068) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...