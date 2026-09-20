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Вентилятор колонный Ballu BFT-110R купить с доставкой в Москве
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Вентилятор колонный Ballu BFT-110R

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Вентилятор колонный Ballu BFT-110R - фото 1
Вентилятор колонный Ballu BFT-110R - фото 2
Вентилятор колонный Ballu BFT-110R - фото 3
Вентилятор колонный Ballu BFT-110R - фото 4
Вентилятор колонный Ballu BFT-110R - фото 5
Вентилятор колонный Ballu BFT-110R - фото 6
Вентилятор колонный Ballu BFT-110R - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы промышленные
  • Вентилятор колонный Ballu BFT-110R - фото 1
  • Вентилятор колонный Ballu BFT-110R - фото 2
  • Вентилятор колонный Ballu BFT-110R - фото 3
  • Вентилятор колонный Ballu BFT-110R - фото 4
  • Вентилятор колонный Ballu BFT-110R - фото 5
  • Вентилятор колонный Ballu BFT-110R - фото 6
  • Вентилятор колонный Ballu BFT-110R - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
4 361 руб.  5 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658445
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Размеры в упаковке, см
85х21х18
Вес, кг.
2.8

Описание товара Вентилятор колонный Ballu BFT-110R

Вентилятор BFT-110R относится к современному типу колонных вентиляторов. Их преимущество - это максимальная эффективность, заключённая в эстетически безупречный корпус. Прибор имеет 3 режима работы (нормальный, естественный, ночной), 3 скоростных режима, а также широкий угол обдува. Благодаря сенсорной панели управления, пульту ДУ и таймеру на 12 часов вентилятор подарит исключительный комфорт и максимальную прохладу. Особая конструкция крыльчатки создает мощный поток прохладного воздуха от 4 м, который равномерно распределяется по всей длине воздуховыпускной решетки. Благодаря закрытому корпусу обеспечивается бесшумная работа, что позволяет комфортно пользоваться прибором даже ночью. Вентилятор изготавливается из высококачественных материалов.

Отзывы о товаре Вентилятор колонный Ballu BFT-110R




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы промышленные
Описание
Вентилятор BFT-110R относится к современному типу колонных вентиляторов. Их преимущество - это максимальная эффективность, заключённая в эстетически безупречный корпус. Прибор имеет 3 режима работы (нормальный, естественный, ночной), 3 скоростных режима, а также широкий угол обдува. Благодаря сенсорной панели управления, пульту ДУ и таймеру на 12 часов вентилятор подарит исключительный комфорт и максимальную прохладу. Особая конструкция крыльчатки создает мощный поток прохладного воздуха от 4 м, который равномерно распределяется по всей длине воздуховыпускной решетки. Благодаря закрытому корпусу обеспечивается бесшумная работа, что позволяет комфортно пользоваться прибором даже ночью. Вентилятор изготавливается из высококачественных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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