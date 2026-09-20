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Характеристики
Тип товара
Кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Основной цвет
коричневый
Мощность
750 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657944
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Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316
Капельная кофеварка КТ-7316 готовит ароматный чёрный кофе из молотого кофе одним нажатием кнопки. Компактная кофеварка экономит место на кухне и рассчитана на приготовление кофе за один раз на одну-три чашки. Многоразовый фильтр вмещает около 20 гр. кофе. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. Когда кофеварка работает, горит индикатор кнопки «Вкл/Выкл». Кофеварка отключается автоматически через 7 минут после включения. В кофеварке вода доводится до температуры 80-90 °С, после чего медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Многоразовый фильтр позволяет заваривать кофе неограниченное количество раз. Резервуар для воды вмещает до 420 мл воды. Кофеварка КТ-7316 обладает компактным размером и украсит любую кухню! Угостить гостей чашкой горячего кофе или взять любимый напиток с собой по пути на работуx Выбирать вам! Термокружка выполнена из пластика и нержавеющей стали с силиконовой вставкой, которая не даёт вам обжечься. Крышка термокружки позволяет пить кофе на ходу, благодаря удобной форме отверстия для питья, которое можно закрывать.
Капельная кофеварка КТ-7316 готовит ароматный чёрный кофе из молотого кофе одним нажатием кнопки. Компактная кофеварка экономит место на кухне и рассчитана на приготовление кофе за один раз на одну-три чашки. Многоразовый фильтр вмещает около 20 гр. кофе. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. Когда кофеварка работает, горит индикатор кнопки «Вкл/Выкл». Кофеварка отключается автоматически через 7 минут после включения. В кофеварке вода доводится до температуры 80-90 °С, после чего медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Многоразовый фильтр позволяет заваривать кофе неограниченное количество раз. Резервуар для воды вмещает до 420 мл воды. Кофеварка КТ-7316 обладает компактным размером и украсит любую кухню! Угостить гостей чашкой горячего кофе или взять любимый напиток с собой по пути на работуx Выбирать вам! Термокружка выполнена из пластика и нержавеющей стали с силиконовой вставкой, которая не даёт вам обжечься. Крышка термокружки позволяет пить кофе на ходу, благодаря удобной форме отверстия для питья, которое можно закрывать.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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