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Наушники SONY INZONE H5 черный купить с доставкой в Москве
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Наушники SONY INZONE H5 черный

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Наушники SONY INZONE H5 черный - фото 5
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Наушники SONY INZONE H5 черный - фото 8
Наушники SONY INZONE H5 черный - фото 9
Наушники SONY INZONE H5 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники SONY INZONE H5 черный - фото 1
  • Наушники SONY INZONE H5 черный - фото 2
  • Наушники SONY INZONE H5 черный - фото 3
  • Наушники SONY INZONE H5 черный - фото 4
  • Наушники SONY INZONE H5 черный - фото 5
  • Наушники SONY INZONE H5 черный - фото 6
  • Наушники SONY INZONE H5 черный - фото 7
  • Наушники SONY INZONE H5 черный - фото 8
  • Наушники SONY INZONE H5 черный - фото 9
  • Наушники SONY INZONE H5 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 870 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 657694
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники SONY INZONE H5 черный
14 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
26х24х9
Вес, кг.
1

Описание товара Наушники SONY INZONE H5 черный

В играх, которые выигрываются и проигрываются за считанные секунды, часто выигрывает тот, кто реагирует первым. INZONE H5 поддерживает пространственный звук 360 для игр, который следует по стопам вашего противника и дает вам непревзойденную карту состояния сознания. Способ проникновения звука в слуховой проход и его отражение в нем зависят от уникальной формы ваших ушей. Используя 360 Spatial Sound personalis в приложении, вы можете получить звук, в соответствии с формой вашего уха и специально для аудиовыхода INZONE H5, для еще большей точности восприятия. 40-миллиметровые динамики гарантируют, что каждый полностью аутентичен. Высокочастотные звуки воспроизводятся еще лучше, в то время как каналы корпуса оптимизируют низкочастотный звук для усиления низкочастотного звучания, обеспечивая по-настоящему захватывающий игровой опыт

Отзывы о товаре Наушники SONY INZONE H5 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Описание
В играх, которые выигрываются и проигрываются за считанные секунды, часто выигрывает тот, кто реагирует первым. INZONE H5 поддерживает пространственный звук 360 для игр, который следует по стопам вашего противника и дает вам непревзойденную карту состояния сознания. Способ проникновения звука в слуховой проход и его отражение в нем зависят от уникальной формы ваших ушей. Используя 360 Spatial Sound personalis в приложении, вы можете получить звук, в соответствии с формой вашего уха и специально для аудиовыхода INZONE H5, для еще большей точности восприятия. 40-миллиметровые динамики гарантируют, что каждый полностью аутентичен. Высокочастотные звуки воспроизводятся еще лучше, в то время как каналы корпуса оптимизируют низкочастотный звук для усиления низкочастотного звучания, обеспечивая по-настоящему захватывающий игровой опыт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники SONY INZONE H5 черный – стоимость товара 14870 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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