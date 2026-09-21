Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO BLACK EDITION 80 OHMS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO BLACK EDITION 80 OHMS
Наушники Beyerdynamic представляют собой высококачественное аудиоустройство, разработанное для истинных ценителей чистого и мощного звучания. Эти накладные наушники имеют проводное подключение, что обеспечивает стабильную передачу аудиосигнала. Длина кабеля составляет 3 метра, что дает свободу перемещения и удобство в использовании дома или на рабочем месте. Сопротивление в 80 Ом делает эти наушники идеальными для подключения к различным источникам звука, включая профессиональное аудиооборудование. Черный цвет придает устройству элегантный и строгий вид, который будет гармонично сочетаться с любым стилем. Несмотря на отсутствие складной конструкции, наушники характеризуются прочностью и долговечностью, что долгое время будет радовать своего владельца. Beyerdynamic известны своим высококачественным звуком и комфортом при длительном использовании, делая их отличным выбором для тех, кто ценит надежность и высочайшее качество в каждом аспекте.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Игровые бюджетные, Черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 210 руб.3303 руб. в СплитНаушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038979) Blue
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038661) White
-
В наличииЦена 13 890 руб.3473 руб. в СплитНаушники Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm
-
В наличииЦена 15 030 руб.3758 руб. в СплитНаушники Marshall Motif II ANC Black
-
В наличииЦена 15 910 руб.3978 руб. в СплитНаушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Игровые бюджетные, Черные
Отзывы о товаре Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO BLACK EDITION 80 OHMS