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Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS купить с доставкой в Москве
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Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS

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Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS - фото 1
Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS - фото 2
Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS - фото 3
Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS - фото 4
Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS - фото 5
Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS - фото 1
  • Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS - фото 2
  • Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS - фото 3
  • Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS - фото 4
  • Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS - фото 5
  • Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702083
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Характеристики

Бренд
Beyerdynamic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Чехол для переноски
Цвет
черный
Сопротивление
80?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
1.05

Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS

Наушники Beyerdynamic в чёрном цвете — мониторная охватывающая модель для тех, кому важны полноразмерная посадка и точная работа со звуком. Проводное подключение через разъём jack 3.5 mm и кабель длиной 3 метра дают свободу размещения без лишних ограничений по длине провода. Сопротивление 80 ? делает модель ориентированной на соответствующее аудиооборудование. Активное шумоподавление не предусмотрено, поэтому звучание остаётся естественным, без дополнительной электронной обработки окружающих звуков. В характеристиках также указано беспроводное соединение Bluetooth. Нескладная конструкция подчёркивает стационарный формат наушников для домашнего прослушивания, работы со звуком и длительных сессий.

Отзывы о товаре Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 80 OHMS




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Beyerdynamic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Чехол для переноски
Цвет
черный
Сопротивление
80?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Beyerdynamic в чёрном цвете — мониторная охватывающая модель для тех, кому важны полноразмерная посадка и точная работа со звуком. Проводное подключение через разъём jack 3.5 mm и кабель длиной 3 метра дают свободу размещения без лишних ограничений по длине провода. Сопротивление 80 ? делает модель ориентированной на соответствующее аудиооборудование. Активное шумоподавление не предусмотрено, поэтому звучание остаётся естественным, без дополнительной электронной обработки окружающих звуков. В характеристиках также указано беспроводное соединение Bluetooth. Нескладная конструкция подчёркивает стационарный формат наушников для домашнего прослушивания, работы со звуком и длительных сессий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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