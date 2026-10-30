Портативная акустика Marshall Willen Cream
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 670 руб.
В наличии
Код товара: 657377
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 670 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х15х4
Вес, г.
500
Описание товара Портативная акустика Marshall Willen Cream
Портативная акустика MARSHALL WILLEN - Мощная беспроводная колонка, созданная для того, чтобы сопровождать вас повсюду. Эта колонка обеспечивает любимое вами мощное звучание Marshall благодаря одному полнодиапазонному динамику и двум пассивным излучателям. Вы можете не беспокоится о том, что на нее попадет пыль или вода, так как колонка обладает высшим классом пыле- и водонепроницаемости IP67. Willen сочетает в себе легендарный дизайн Marshall с прочностью, которые позволяют расширить границы ее возможностей. Кроме того, 15+ часов работы от одного заряда и ремешок для крепления позволят вам взять с собой Willen куда угодно.
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Портативная акустика MARSHALL WILLEN - Мощная беспроводная колонка, созданная для того, чтобы сопровождать вас повсюду. Эта колонка обеспечивает любимое вами мощное звучание Marshall благодаря одному полнодиапазонному динамику и двум пассивным излучателям. Вы можете не беспокоится о том, что на нее попадет пыль или вода, так как колонка обладает высшим классом пыле- и водонепроницаемости IP67. Willen сочетает в себе легендарный дизайн Marshall с прочностью, которые позволяют расширить границы ее возможностей. Кроме того, 15+ часов работы от одного заряда и ремешок для крепления позволят вам взять с собой Willen куда угодно.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Marshall Willen Cream - по цене 9670 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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