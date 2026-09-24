Top.Mail.Ru
Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577) - фото 1
Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577) - фото 2
Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577) - фото 3
Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577) - фото 4
Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577) - фото 1
  • Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577) - фото 2
  • Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577) - фото 3
  • Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577) - фото 4
  • Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
370 руб.  500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656729
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х4
Вес, г.
40

Описание товара Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577)

Органайзер UGREEN LP128 для аксессуаров. Благодаря твердому каркасу всегда держит форму. В органайзер можно поместить кабели, флэшки, карты памяти, наушники, зарядные устройства и др. Чтобы хрупкие дорогостоящие аксессуары не пострадали, носите их в органайзере от Ugreen. Ударопрочный и водостойкий жесткий корпус из EVA надежно защищает содержимое. Мягкое покрытие внутри. Есть сетчатый кармашек для организации аксессуаров, а также карабин, чтобы удобно переносить чехол.

Отзывы о товаре Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Органайзер UGREEN LP128 для аксессуаров. Благодаря твердому каркасу всегда держит форму. В органайзер можно поместить кабели, флэшки, карты памяти, наушники, зарядные устройства и др. Чтобы хрупкие дорогостоящие аксессуары не пострадали, носите их в органайзере от Ugreen. Ударопрочный и водостойкий жесткий корпус из EVA надежно защищает содержимое. Мягкое покрытие внутри. Есть сетчатый кармашек для организации аксессуаров, а также карабин, чтобы удобно переносить чехол.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка-органайзер UGREEN LP128-70577 Gray (70577) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...