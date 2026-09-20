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Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101)

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Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 1
Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 2
Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 3
Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 4
Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 5
Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 6
Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 7
Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
  • Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 1
  • Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 2
  • Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 3
  • Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 4
  • Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 5
  • Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 6
  • Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 7
  • Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656638
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Размеры в упаковке, см
19х9х4
Вес, г.
458

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101)

Вы можете подключить к нему одновременно несколько устройств и не беспокоиться об их безопасности - сложная система защиты эффективно предотвращает их повреждение. Встроенный светодиодный экран упрощает использование продукта, а компактные размеры, малый вес и соответствие международным стандартам воздушного транспорта позволяют брать его с собой практически куда угодно. Устройство оснащено несколькими розетками, благодаря которым к нему можно одновременно подключить более одного устройства. Продукт предлагает 2 выходных порта USB, 1 входной порт Micro USB и порт ввода / вывода USB-C. С помощью powerbank вы можете, например, одновременно заряжать свой планшет и 2 смартфона.

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Описание
Вы можете подключить к нему одновременно несколько устройств и не беспокоиться об их безопасности - сложная система защиты эффективно предотвращает их повреждение. Встроенный светодиодный экран упрощает использование продукта, а компактные размеры, малый вес и соответствие международным стандартам воздушного транспорта позволяют брать его с собой практически куда угодно. Устройство оснащено несколькими розетками, благодаря которым к нему можно одновременно подключить более одного устройства. Продукт предлагает 2 выходных порта USB, 1 входной порт Micro USB и порт ввода / вывода USB-C. С помощью powerbank вы можете, например, одновременно заряжать свой планшет и 2 смартфона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Black (PPBD050101) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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