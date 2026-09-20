Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515209
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
305
Описание товара Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный
Портативный аккумулятор. Благодаря ему в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.
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Портативный аккумулятор. Благодаря ему в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.
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Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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