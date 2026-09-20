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Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный

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Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 1
Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 2
Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 3
Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 4
Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 5
Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 6
Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 7
Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 8
Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 9
Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
  • Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 1
  • Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 2
  • Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 3
  • Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 4
  • Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 5
  • Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 6
  • Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 7
  • Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 8
  • Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 9
  • Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515209
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
305

Описание товара Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный

Портативный аккумулятор. Благодаря ему в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.

Отзывы о товаре Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSQT-10000 10000mAh 3A 1xUSB беспроводная зарядка черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор. Благодаря ему в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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