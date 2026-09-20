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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656543
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Эта акустика обеспечивает четкое и мощное звучание благодаря уникальной конструкции и высококачественным материалам. 2-полосная конфигурация акустики позволяет получить четкое разделение высоких и низких частот, что делает звук более балансированным и естественным. Кроме того, коаксиальное расположение динамиков обеспечивает превосходное направленное звучание, что позволяет создать объемный звук. Приобретая 2-полосную коаксиальную акустику Swat SP-C4, вы получаете высококачественное звучание и надежность в эксплуатации. Наслаждайтесь музыкой с максимальным комфортом и качеством звучания благодаря этой акустике!
Эта акустика обеспечивает четкое и мощное звучание благодаря уникальной конструкции и высококачественным материалам. 2-полосная конфигурация акустики позволяет получить четкое разделение высоких и низких частот, что делает звук более балансированным и естественным. Кроме того, коаксиальное расположение динамиков обеспечивает превосходное направленное звучание, что позволяет создать объемный звук. Приобретая 2-полосную коаксиальную акустику Swat SP-C4, вы получаете высококачественное звучание и надежность в эксплуатации. Наслаждайтесь музыкой с максимальным комфортом и качеством звучания благодаря этой акустике!
Комплект акустики SWAT SP-C4 - купить по цене 1200 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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