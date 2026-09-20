Мышь SVEN RX-560SW (красный)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь SVEN RX-560SW (красный)
Мышь Sven – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с компьютером. Она отличается легким весом всего 60 граммов и эргономичным дизайном, специально разработанным для использования правой рукой. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения, данная модель обеспечивает надежное и бесперебойное соединение с вашим ПК на расстоянии. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора на экране. Ее беспроводное подключение позволяет свободно работать без помех и ограничений, создавая комфортные условия для пользователя. Мышь представлена в ярком красном и классическом черном цветах, что подчеркивает современный и лаконичный стиль устройства. Эта модель не оснащена бесшумными кнопками, однако обеспечивает четкую и отзывчивую работу, подходящую как для повседневного использования, так и для выполнения более сложных задач. Питание мыши обеспечивается одной батарейкой типа АА, что делает её автономной и удобной в эксплуатации. Бренд Sven известен надежностью и качеством своей продукции, и эта мышь — не исключение.
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